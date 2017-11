Sedert de jaren negentig wordt de lokale pluimveemarkt overspoeld met de import van kip en kipdelen die veel goedkoper zijn dan de lokaal geproduceerde kip. De lokale pluimveesector heeft hiervan grote nadelen ondervonden en is mede daardoor ook ingekrompen. Er bestond geen kwantumbeperking en fiscaal zowel kwalitatief lagen de verhoudingen tussen de import en de lokale productie overigens ook scheef. Recentelijk heeft het ministerie van Handel Industrie en Toerisme de eerste stap gezet in het kader van de facilitering en stimulering van de kippenteelt in ons land. Die eerste stap houdt in dat De Nationale Assemblee waarschijnlijk op korte termijn zal goedkeuren dat de importkip met 20% extra zal worden belast, dus van 20 naar 40% importbelasting.Recentelijk hebben de door de vakcentrale PWO opgerichte PWO Small Business Development Center, M3Consultancy en Stichting Pluimvee Kwekerscollectief Suriname de koppen bij elkaar gestoken en een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die gericht is op het trainen en coachen van personen die een onderneming voor de kippenteelt wensen op te zetten. Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is om metterdaad de pluimveesector en met name de opzet van kippenteeltsector een boost te geven.PWO is de oudste vakcentrale in Suriname en kent een bloeiende en interessante geschiedenis waar educatie van werknemers en hun gezinnen altijd centraal heeft gestaan. In het kader van de herpositionering van de vakcentrale als stakeholder bij het sociaaleconomisch gebeuren in ons land heeft het huidige managementteam ruim twee jaar geleden een plan uitgerold dat gefaseerd wordt uitgevoerd. Binnen dit ‘revitalisatieplan is er plaats ingeruimd voor de opzet van het instituut PWO Small Business Development Center. Het instituut zal zich exclusief of in samenwerking met anderen, landelijk in uiteenlopende sectoren toeleggen op de educatie en op het stimuleren en motiveren (‘coaching en mentoring’) van micro, kleine en middelgrote ondernemingen.Met de opzet van het instituut zal PWO overigens direct ook een bijdrage leveren aan de creatie van werkgelegenheid en inkomen voor werknemers en hun gezinnen. Het jonge consultancybedrijf M3Consultancy, dat onder leiding staat van Clyde Motman zal samen met het Small Business Development Center van de PWO werken om de overeengekomen doelstellingen te realiseren. Het consultancybureau is onder meer gespecialiceerd in de bouw van databestanden, het doen van elektronische enquêtes, het verrichten van sector onderzoek en het maken van ondernemingsplannen.De derde samenwerkende partner is de Stichting Pluimvee Kwekerscollectief Suriname (PKS). De stichting is speciaal opgericht om de belangen van pluimveekwekers en van hun ondernemingen in de Surinaamse pluimveesector te behartigen. Ook zal Stichting PKS duurzaam en verantwoord ondernemen in de Surinaamse pluimveesector helpen bevorderen. In dit kader zal vooral worden gelet op de bescherming van de gezondheid van de mens, diervriendelijk ondernemen, op de bescherming van het milieu, tevens bescherming van de pluimveeonderneming tegen effecten van klimaatverandering, en op het maken van winst. Stichting PKS wordt in het samenwerkingsverband vertegenwoordigd door haar dagelijks bestuur dat bestaat uit Ellen Naarendorp, Jan Bolman, Piet Hein Hellendoorn en Imro Fong Poen.De samenwerkende partners zullen de komende week van start gaan met het verzorgen van een interactieve training ‘Duurzaam Opzetten van Kippenteelt Bedrijven’. De samenwerkende organisaties richten zich onder andere op personen die een onderneming in de pluimveeteelt en in het bijzonder de kippenteelt wensen te starten, maar ook op personen die al in deze business zitten en met expansieplannen rondlopen. De training beslaat 24 uren over 8 trainingsdagen en komt voort uit de decennialange praktijkervaring van de docenten. Cursisten die de training volledig hebben gevolgd, ontvangen na de training een certificaat van de samenwerkende organisaties en een informatiepakket van Stichting PKS. Na de training kunnen de cursisten besluiten of zij een beroep wensen te doen op het productie stimuleringsfonds van het ministerie van Handel Industrie en Toerisme, of een andere financieringsbron. Er kan dan samen met de ex-cursist een ondernemingsplan worden opgesteld en de kredietaanvraag kan ook met hen worden voorbereid. Wanneer een cursist begeleiding nodig acht bij de opzet en het verder ontwikkelen van zijn onderneming dan staat Stichting PKS klaar om die ondernemer bij te staan.