Het team van Notch dat nu goed op dreef is en de volle buit heeft uit drie wedstrijden.





De eerste helft werd in stromende regen afgewerkt. Hierdoor moest het spel aan kwaliteit jnboeten. Desalniettemin hebben ploegen zich van hun beste zijde laten zien. Het was Transvaal die de betere initiatieven nam in het eerste kwartier van de strijd. De verdediging van Notch werd goed onder druk gezet. Toch lukte het aan het thuisfront om eerst het net de vinden. In de 22e minuut kopte de Braziliaan Anderson Neves Trindade uit een vrije trap raak in: 1-0. Hierna was het een gelijk opgaande strijd met een moeilijk bespeelbaar veld, mede door de zware regenval. Transvaal kwam goed opzetten vanuit rechts en uit een voorgetrokken bal kon Regillio Abiting 8 minuten later feilloos inkoppen: 1-1.In de tweede helft, na de zware regenval, kwam Notch beter voor de dag. De aanvallen van Transvaal werden goed neergeslagen en ze zochten agressief naar de voorsprong. Een andere Braziliaan, Alan Silva Santos, schoot geheel onverwachts vanuit de 16 meter het tweede doelpunt binnen: 2-1.Daarna zetten ploegen alles op alles, totdat de tegenvaller voor Transvaal viel. Ze moesten met 10 man verder door een lelijke trap van achteren door Urano Morris. Hij werd gelijk rood gekleurd en aan de kant gezet door de arbiter. Desondanks bleef Transvaal naarstig zoeken naar de gelijkmaker. Notch hield stand en blijft door deze overwinning aan kop van de Telesur SVB Eerste Divisie competitie. Voor Transvaal is het de eerste verliespartij en blijft de club steken op 4 competitiepunten uit drie wedstrijden.Overige uitslagen:WBC- West United 2-1Leo Victor- Robinhood 0-0Inter Moengo Tapoe - SNL 2-0Botopasi- Voorwaarts 3-2PVV- Nishaan 42 2-1Ala-D Media