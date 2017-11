Minister Ferdinand Welzijn met Surinaamse studenten die in Cuba studeren. Hij heeft een onderhoud met hen gehad in Havana.





De ontmoeting met de studenten vond zaterdag plaats na de afsluiting van de Havana Trade Fair in Cuba. Het versterken van de handelsrelaties tussen Suriname en Cuba staat centraal, heeft Welzijn aangegeven. De Cubaanse economie bevindt zich in een transformatieproces. Cuba heeft een handelsovereenkomst met Caricom waardoor een groot aantal producten vanuit Suriname vrij van invoerrechten naar Cuba kan worden geëxporteerd. Suriname zou volgens de studenten de mogelijkheden die de farmaceutische industrie van Cuba biedt, beter moeten benutten.Tijdens de bespreking zijn ook ideeën uitgewisseld over de manieren waarop de studenten binnen hun eigen netwerk Suriname en zijn handelsproducten kunnen promoten. De rechtstreekse vliegverbinding tussen Suriname en Cuba geeft ook een uitbreiding aan de bestaande opties, merkt de minister op.De studenten gaven aan dat de omstandigheden waaronder zij moeten studeren zeer moeilijk zijn. De woon- en studieruimten zijn zeer beknopt terwijl de voeding niet gelijk is aan dat wat zij in Suriname gewend zijn. Niettemin is de begeleiding vanuit de docenten uitmuntend. De studenten zijn gemotiveerd en streven allen er naar om zo gauw mogelijk terug te zijn in Suriname om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het land, merkt de bewindsman op.De studenten gaven aan zeer tevreden te zijn over de ondersteuning die zij van de Surinaamse ambassade in Cuba krijgen en hebben toegezegd het beleid van de economische diplomatie die de regering voorstaat, te zullen helpen uitdragen.Welzijn zegt dat er goede afspraken gemaakt zijn met het ministerie over de verdere facilitering van de handels- en ondernemingsinitiatieven.