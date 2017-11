Na de vele klachten die ontvangen zijn, heeft TAS de directeuren van de radio- en televiestations een algemene brief geschreven waarin werd gewezen om de vergunningvoorwaarden. Hierna bleven er nog klachten binnenstromen over. Jap A Joe legt uit dat er een Omroepraad moet komen volgens de wet. Deze is nog niet in het leven geroepen. TAS gaat over de technische aspecten van de vergunning. Over de inhoud zou de minister geadviseerd kunnen worden door de Omroepraad. Bij de minister is aangedrongen op de instelling van de Omroepraad, want TAS mag niet optreden als het gaat om de inhoud van programma's.Naast het onheus behandelen van mensen in programma's zijn er ook veel klachten over het onterecht gebruik en over illegaal gebruik van programma's en informatie. Wanneer de klachten teveel worden voor de TAS, wordt er gerapporteerd aan de minister, legt Jap A Joe uit. Ook wordt een algemene brief gestuurd naar de omroepen om hen op de hoogte te stellen van klachten die herhaaldelijk binnenkomen. Zij verduidelijkt dat alleen de klachten aan de minister gerapporteerd zijn, maar er is niet geadviseerd over de inhoud.Op een vraag over hoe geconstateerd is dat er sprake is van belediging in het geval vanantwoordt Jap A Joe dat de minister zijn eigen onderzoek heeft ingesteld. Op het ministerie zijn er ook mensen die de poot van 'Communicatie' trekken. In overleg met de minister is wel een brief gestuurd naar de media-eigenaren die vergunningplichtig zijn. Dit is gebeurd omdat de klachten bij TAS binnenkomen. De TAS heeft niet geadviseerd aan de minister om in te grijpen bij RBN omdat het niet om een technische aangelegenheid gaat van de vergunning. Na de brief aan de media hielden de klachten overaan. Die zijn weer doorgespeeld naar de minister, die besloten heeft in te grijpen. Na het optreden tegen RBN zijn er weer klachten binnengekomen over. "Dat is weer aan de minister doorgegeven. En ik neem aan dat hij ook daar wat zal doen. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar ik neem aan dat er wat zal volgen", zegt de waarnemend directeur van de TAS.