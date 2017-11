Samseerali Sheik Alibaks, voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname





Sheikh Alibaks benadrukte dat de Islam het idee van gewelddadige Jihad verwerpt. Vechten is alleen toegestaan in zelfverdediging; wanneer het leven en de religieuze vrijheid worden bedreigd. De Jihad die moet gaan bloeien en verspreiden, is de Jihad van zelfzuivering (om je hart te zuiveren/schonen), het gebed (om de mensheid te beschermen tegen Goddelijke toorn), vrede (om oorlog, geweld en bloedvergieten te beëindigen), de pen (om kennis te verspreiden en misvattingen te corrigeren) en geduld (de paden verdragen in dienst van het geloof).De voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname blikte tijdens zijn presentatie ook terug op terroristische aanslagen met dodelijke afloop, die in de afgelopen twintig jaar wereldwijd zijn gepleegd door moslims onder het mom van Jihad. Volgens de Heilige Qor’aan hoofdstuk 22 vers 40 heeft God de toestemming tot vechten inderdaad gegeven, maar dat vechten is niet wat men in de hedendaagse wereld ziet. “In dit vers zegt God: "Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan. Voorzeker, Allah heeft de macht hen bij te staan." In dit vers heeft Allah nimmer toestemming gegeven om onschuldige burgers te doden, of om vrouwen en meisjes te vangen, zoals de ISIS, de Al-Qaida en de Taliban hebben gedaan”, stelde Sheikh Alibaks.De tweede presentatie werd gehouden door Faried Joemmanbaks, die inging op de plaats van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap binnen de Islam. Hij benadrukte dat er geen verschil bestaat tussen de Ahmadiyya’s en andere stromingen binnen de moslimgemeenschap: ze delen allemaal dezelfde vijf zuilen. In de afgelopen jaren is het aantal leden dat de Ahmadiyya-gemeenschap telt uitgegroeid tot tientallen miljoenen aanhangers. Joemmanbaks gaf ook een illustratie van de groei van de Islam. Zo zijn er het afgelopen jaar 117 nieuwe moskeeën gebouwd, is de Koran in 75 talen volledig vertaald, zijn er in 59 talen een totaal van 690 nieuwe boeken gepubliceerd en is de Koran online in 43 talen beschikbaar.De Jalsa Salana wordt ook elk jaar door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Suriname georganiseerd, waarbij zowel de Surinaamse Ahmadiyya’s als vertegenwoordigers van andere religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties participeren. Tijdens de bijeenkomst worden actuele maatschappelijke en sociale vraagstukken besproken. Gedurende de 38e Jalsa Salana kwam het belang van onderwijs, democratie, anti-corruptie en rechtvaardigheid ter sprake, evenals het onrecht dat Inheemsen is en nog steeds wordt aangedaan door het niet erkennen van de grondenrechten.Verschillende sprekers brachten felicitatieboodschappen uit, onder wie ambassadeur Satinder Kumar van India, kapitein Joan van der Bosch van Pikin Poika tevens penningmeester van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids), secretaris Meriam Gafoerkhan-Karamatali van de Stichting Wereld Religiedag, voorzitter Wim Bakker van Seti Sranan, het assembleelid Riad Nurmohamed (VHP), Claudia Cabenda van de Inheemse dorpsgemeenschap Maho, pandit Nitin Jagbandan van Sanathan Dharm, Audrey Christiaan van het Inheemse Platform, Kenneth Elbers van de Moslim Vereniging Pikin Poika en Maltie Sardjoe, die namens VHP-voorzitter Chan Santokhi een felicitatieboodschap uitbracht. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname kijkt terug op een geslaagde 38e Jalsa Salana.