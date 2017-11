Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën





Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën had in een gesprek met Starnieuws aangekondigd dat de regering maatregelen zou treffen. Het ministerie van Financiën was niet op de hoogte van de koppeling van de nieuwe tarieven door de terminal operators op de Jules Sedney Haven aan de 100% douane controle van containers. De meerkosten die aan ondernemers worden gevraagd, werken ongetwijfeld door in de prijzen voor de consument. Dit druist in tegen het beleid van de regering. Het kan nimmer zo zijn dat bonafide ondernemers de dupe worden van malversaties van een groep malafide handelaren, laat de minister optekenen via het Nationaal Informatie Instituut.Uit een onderzoek dat ingesteld is door de minister blijkt dat de douane geen enkele bemoeienis of invloed heeft gehad op de tarievenstructuur van de op de Jules Sedney Haven opererende particulieren. Het bepalen van tarieven is een aangelegenheid tussen de scheepvaartagenten en hun terminal operators aan de ene kant en hun klanten aan de andere kant. Onterecht is in de bekendmaking van de terminal operators de 100% douane controle genoemd als basis voor de nieuwe tarievenstructuur. De tarieven zijn niet tot stand gekomen in overleg met de douane, zoals meegedeeld door de terminal operators. Het ministerie kan derhalve geen verantwoordelijkheid hiervoor nemen en heeft besloten de bonafide ondernemers tegemoet te komen.