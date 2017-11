Politiefunctionaris Albert Gamez Jr heeft het aantal slachtoffers bevestigd aan CBS News. De schutter, die naar verluidt is gedood in de nasleep, ging de kerk binnen en opende het vuur om ongeveer half twaalf lokale tijd. "De details zijn nogal vaag, maar wat ik nu weet, wat ze me vertellen, is dat er zo’n 27 doden zijn en meer dan 20, 25 gewonden," zei Gamez Jr. "Ze hebben het erover dat de schutter ook dood is", voegde hij eraan toe.Ongeveer 50 mensen wonen de dienst meestal bij, zegt de lokale bevolking. Plaatselijke mediakanalen meldden dat er ook kinderen onder de doden zijn.De schutter stierf na een korte achtervolging in het nabijgelegen Guadalupe County, iets naar het noorden, vertelde een afgevaardigde van het kantoor van de sheriff uit die provincie aan CNN. Maar het is onduidelijk of hij door de politie werd gedood of zelfmoord pleegde, zei de woordvoerder.Een getuige, Carrie Matula, vertelde NBC News: "We hoorden semi-automatisch geweervuur ... we zijn ongeveer 50 meter verwijderd van deze kerk. Dit is een heel kleine gemeenschap, dus iedereen was erg benieuwd wat er aan de hand was."De predikant en zijn vrouw waren op dat moment de stad uit, vertelde de voorganger van de naburige River Oak Church aan KSAT 12. "We waren midden in onze kerkdienst toen we telefoontjes kregen van vrienden hierover - en ze zeiden dat er een schutter actief was in de First Baptist Church," zei hij."We hadden een aantal eerste hulpverleners in onze kerk, die onmiddellijk vertrok en naar daar ging. En toen begon mijn kerk te doen wat we deden - we begonnen te bidden ... we wisten dat het beste wat we konden doen, was om uit de weg te blijven".Sutherland Springs is een klein stadje met slechts een paar honderd inwoners, ongeveer 50 km ten zuidoosten van de stad San Antonio. De FBI-afdeling van San Antonio zei dat zijn agenten waren ingezet en dat er geen aanwijzing was voor het motief van de schutter. De FBI zei ook dat terwijl slechts één schutter werd gemeld, hij andere mogelijkheden onderzocht.Foto's en video's van de scène toonden dat het gebied was afgesloten door de lokale politie. Een aantal helikopters arriveerde om de gewonden te vervoeren.