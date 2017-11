Totok Priananto (l) en Elwin Atmodimedjo tekenen een intentieverklaring, terwijl vicegouverneur en Prins Paku Alam 10e (linksachter) en ambassadeur Dominicus Supratikto toekijken. (Foto: Ranu Abhelakh)





Onder het document staan de handtekeningen van Atmodimedjo en Totok Priananto, hoofd van het Agentschap voor Samenwerking en Investeringen van de Speciale Regio in de provincie Yogyakarta. De VHJI die Surinamers - in het bijzonder personen van Javaanse afkomst vertegenwoordigt, heeft het pad verlaten om zich alleen bezig te houden met de Javaanse kunst en cultuur. De focus is de ontwikkeling van de eigen identiteit gekoppeld aan educatie en ondernemerschap. “Het getekende document is een steun in de rug in de goede richting”, zegt de voorzitter trots. Om direct inhoud te geven aan de samenwerking ontving de VHJI alle batik gereedschap die de Indonesische delegatie had meegenomen voor een workshop.Het eerste dat de VHJI aanpakt is educatie. “Surinaamse studenten focussen teveel op Amerika en Nederland. We moeten verder kijken. Indonesië biedt een scala aan studiemogelijkheden en kent een uitgebreid beurzenprogramma.” Momenteel studeren enkele Surinamers architectuur, ICT, medicijnen en cultuur in Indonesië.“Suriname - wij moeten op nationaal niveau eens gaan beseffen dat wij niet alleen op de wereld leven”, reageert Atmodimedjo op de vraag wat Suriname en de VHJI de partner te bieden hebben. “Gegeven onze capaciteit moeten wij het veel meer hebben van partnerschappen en samenwerkingsovereenkomst met andere landen.” De Javaanse groep binnen de Surinaamse samenleving is de directe connectie met Indonesië. “Suriname kan een hub zijn voor de drift van de Aziatische landen. We zien dat al met China en India, en Indonesië wil dit ook met hun producten doen.”De VHJI kan als instrument dienen om Indonesische instanties te faciliteren die lokaal een onderneming willen starten en/of halffabricaten willen kopen in Suriname. Omgekeerd kan een Surinaamse ondernemer bij de VHJI binnenstappen en vragen naar ondersteuning zoals training, hulp bij een businessplan, technische krachten, schetst de voorzitter als voorbeeld. “Er is genoeg huiswerk. We zijn er nog niet, dit is pas het prille begin.”De directe samenwerking is een follow-up van het bezoek van een Surinaamse delegatie aan Indonesië vorig jaar. Daar zijn ideeën uitgewisseld met de Indonesische Kamer van Koophandel, ondernemers en universiteiten. De gesprekspartners waren het eens: ze kunnen meer voor elkaar betekenen dan alleen cultuuruitwisseling.Atmodimedjo is zich ervan bewust dat het om een intentieverklaring gaat en geen samenwerkingsovereenkomst of verdrag. Geen reden om stil te zitten, vindt hij. “We kunnen al aan de slag door ideeën uitwisselen, doelgroepen identificeren en training uitwisselingen. Dat kan allemaal al op dit niveau.”Voor zover hij kennis draagt, is dit de eerste samenwerking voor de VHJI op dit niveau. De organisatie heeft hiermee een internationale erkenning gekregen. “Het is belangrijk en ondersteunt ons in de nieuwe beleidsdoelen.” De Surinaamse overheid gaf die erkenning al door VHJI aan te stellen als aanspreekpunt voor de ontwikkeling van de Javanen in Suriname.De verklaring is getekend onder het toeziend oog van vicegouverneur en Prins Paku Alam 10e (RM Wijoseno Hario Bim) uit de Speciale Regio in Yogyakarta en ambassadeur Dominicus Supratikto van Indonesië. De ondertekening vrijdagavond was deel van de Yogya Night te Sana Budaya. Volgens Atmodimedjo heeft de ambassadeur veel werk verzet om zaken te realiseren. “Vanuit zijn goede relaties met de regering in Yogyakarta en het Koningshuis heeft hij kunnen bewerkstelligen dat deze provincie met de VHJI wilde samenwerken.” Het was ook een wens van de prins Paku Alam 10e, “daarom was hij aanwezig bij de ondertekening”.Een tweede afspraak vastgelegd in het document gaat over het nationale diasporabeleid. Partijen kijken hoe de basis te leggen voor een nationaal diasporabeleid. Dit traject wordt op regeringsniveau verder afgehandeld. De vicegouverneur was vanaf 31 oktober samen met 26 andere personen uit Indonesië in Paramaribo voor de 17e Indofair.De delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het Indonesische Industrie ministerie, ondernemers en een culturele groep zijn gisteren vertrokken. Zij hebben onder andere gesprekken gevoerd met Surinaamse ministers en werkbezoeken gebracht aan lokale ondernemers zoals de meubelfarbieken Randoe Suriname en Jumbo Trading. Indonesië is sterk op het gebied van de hout- en meubelindustrie, maar ook ICT, landbouw, kleding- en voedselverwerkingsindustrie.Yogyakarta is een provincie en stad in Indonesië. De provincie heeft de status van bijzonder district Daerah Istimewa (Speciale Regio) Yogyakarta.