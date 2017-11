Het winnende team van Santos uit Nickerie.





Kamal Dewaker bracht zaterdag een bezoek aan Happy Boys in het Meerzorg Stadion. Happy Boys zorgde ervoor dat hij zijn thuispubliek niet teleurstelde en won de wedstrijd met 2-0. Broki ontving Santos zaterdag in het Andre Kamperveen Stadion. Het was een wedstrijd vol spanning. Broki probeerde via counters de verdediging van Santos onder druk te zetten, wat de eerste 15 minuten wel lukte, maar na technisch ingrijpen van de coach van Santos was het getij gekeerd. Santos nam het spel toen over door zwaar te combineren in de breedte en de tegenstander direct onder druk te zetten bij balverlies. Het lukte de speler Sifilion Soekhoe van Broki om in de 30e minuut te ontglippen uit een buitenspel en het enige doelpunt te scoren voor Broki, 1-0.Broki had maar voor slechts 6 minuten vreugde, want in de 36e minuut werd een speler van Santos hardhandig aangepakt door de verdediging van Broki, ongeveer 23 meters verwijderd van de doellijn. Theodoor Dors werd belast met deze vrije trap. Hij kogelde de bal krullend in de verste hoek via de doelpaal tegen de netten in en bracht zo de stand in evenwicht 1-1. Dit was ook de ruststand.Na de rust kwam Broki tactisch veel sterker het veld op en zette Santos de eerste 4 minuten onder druk. in de 50e minuut gaf de speler Xaviero Perk, een dieptepass aan Otniel Koulen, de doelman van Broki, Antoin Kemper kwam ook op de bal af. De arbiter floot voor een vertreding tegen Santos nadat hij lichaamscontact had geconstateerd. Hierop trapte de doelman de speler van Santos, Otniel Koulen, en Koulen stootte terug. Nadat de assistent arbiter en de arbiter met elkaar hadden overlegd, kregen beide spelers, Otniel Koulen en Antoin Kemper, de rode kaart. Beide teams de wedstrijd met tien man uitgespeeld. In de 82e minuut was het de ingevallen speler van Santos, Alvaro Reingoud, die op aangeven van de spits Theodoor Dors het winnende doelpunt scoorde en de stand bracht op 2-1 voor Santos.Edgar van Genderen