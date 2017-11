Digicel-directeur Roeland van der Hoeven overhandigt schoolhoofd Gusta Kesoemoarso van de Hendrikschool een printer/kopieermachine. (Foto: Raoul Lith)





Op 28 november is het precies tien jaren geleden dat Digicel voor het eerst in Suriname zijn diensten aan de gemeenschap aanbood. In verband met dit jubileum heeft het bedrijf gemeend enkele van de cellshops te transformeren tot een 'Experience Centre'. Het eerste centre is vrijdag gelanceerd aan de Waterkant."Welkom in de mooiste en meest innovatieve winkel in Suriname. We hebben als Digicel de afgelopen jaren nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat wij onze klant centraler moeten stellen. Wat dat betekent is dat we producten ontwikkelen die onze klant wil hebben en waarde geeft. Het betekent dat we technologie bieden die het leven van onze klant makkelijker maakt," zegt Van der Hoeven.Bij de upgrade is ook het logo aangepast. Volgens Van der Hoeven heeft het een frissere uitstraling. Hij geeft aan dat tot uiting komt hoe het bedrijf gaat communiceren met zijn klanten op verschillende manieren. "We zijn actief op social media en andere bronnen van communicatie. We willen alle controle weer geven aan onze klanten." De directeur stelt dat ook door de lancering van de "My Digicel" app alle diensten binnen handbereik zijn.Van der Hoeven geeft aan dat mede dankzij de toetreding van het bedrijf tot de telecommarkt in Suriname, de kwaliteit, de service en de prijs-kwaliteit verhouding verbeterd is in de telecomsector. "Het is mijn droom dat wat wij tien jaar geleden hebben gedaan voor de telecomsector, wij dat ook voor het internet, vast internet kunnen doen: snel internet, goede kwaliteit, tegen betaalbare prijs aanbieden. Ook televisiediensten zijn gepland." Hij geeft aan dat er hierover nog wordt onderhandeld met de overheid.Raoul Lith