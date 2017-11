Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken tijdens het overleg met de Servische minister van Buitenlandse Zaken, Ivica Dacic. (Foto: Tanjug)





Dacic heeft minister Noersalim in Belgrado verwelkomd. Hij heeft onderstreept dat een dergelijk besluit een teken van vriendschap is en ongetwijfeld zal bijdragen aan nauwere relaties en versterking van de samenwerking tussen Servië en Suriname. Noersalim heeft volgens een verklaring van de Servische regering benadrukt dat de regering van Suriname grote belang hecht aan het beginsel van geen inmenging in interne aangelegenheden, in het bijzonder van bevriende naties als Servië.Noersalim heeft erop gewezen dat het besluit om de erkenning van de eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid van Kosovo in te trekken, principieel is en dat het na lang overleg is aangekomen en in overeenstemming is met de president van Suriname. Noersalim is het ermee eens dat deze beslissing een goede basis vormt voor de ontwikkeling van bilaterale samenwerking tussen Servië en Suriname met name op het gebied van de economie.Noersalim en Dacis hebben ook de eerste concrete vormen van samenwerking besproken. De twee landen zullen in de komende periode intensief hierop werken, zegt een verklaring van het Servische ministerie van Buitenlandse Zaken.