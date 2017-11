De bewoners in de toeristenstad Hoi An moesten zich berusten in overstroomde huizen. (Foto: AFP)





Meer dan 40.000 huizen zijn beschadigd en zijn mensen geëvacueerd. Er is sprake van veel stroomuitval. Het zwaarst getroffen gebied is de stad Nha Trang - ongeveer 500 km ten zuiden van de kustplaats Da Nang, waar later deze week wereldleiders een Apec-top zullen bijwonen.Het Zuidoost-Aziatische land ervaart vaak zware stormen en ziet jaarlijks een aantal sterfgevallen door overstromingen. Meer dan 30.000 mensen, inclusief buitenlandse toeristen, zijn geëvacueerd uit gebieden op het pad van de storm.Weerexperts zeggen dat het de meest destructieve storm in tientallen jaren is die de zuidelijke kuststreek raakt. De zuidelijke kuststreek ontsnapt meestal aan tyfonen die in de meeste gevallen verder in het noorden toeslaan.