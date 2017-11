Tanktrucks van staatsoliemaatschappij Pemex zijn te zien in Cuidad Juarez, Mexico. (Foto: Reuters)





President Enrique Pena Nieto heeft de aankondiging vrijdag gedaan in de raffinaderij van het bedrijf in Tula. Hij heeft in 2013 via het Congres ingrijpende energie hervormingen doorgevoerd waarmee een einde kwam aan de decennialange monopolie van Pemex.Ruwe olie heeft ooit voor ongeveer 40% bijgedragen aan de overheidsinkomsten. Maar aangezien de olieprijzen de afgelopen jaren zijn gedaald, is daarmee ook het aandeel van de olie aan het staatshuishouden afgenomen tot minder dan 20%. In totaal worden de reserves van het onshore gebied geschat op 1,5 miljard vaten.Volgens Pemex CEO Jose Antonio Gonzalez Anaya zou de productie van het veld dat lichte olie bevat, tegen het einde van 2018 of begin 2019 moeten beginnen. Het gebied waar de ontdekking is gedaan, is dicht bij een omgeving waar al infrastructuur bestaat wat een snellere ontwikkeling mogelijk moet maken, zei Pemex in een verklaring na de aankondiging. Het bedrijf heeft eraan toegevoegd dat de vondst in omvang kan verdubbelen.Gonzalez Anaya zei dat het bedrijf nog niet heeft besloten of hij de vondst alleen of met een aandelenpartner zal ontwikkelen. Hij vindt het nog te vroeg om een productieprognose of een uitgavenplan voor het veld te geven. "We kondigen nu net de ontdekking van het veld aan en we moeten het nog afbakenen en een ontwikkelingsplan opstellen", zei Gonzalez Anaya.De energiehervormingen waarvoor Pena Nieto opkwam, waren bedoeld om een decennialange ruwe productie malaise te keren door miljarden dollars aan investeringen aan te trekken via nieuwe buitenlandse en particuliere producenten. Mexico had in 2014 een piekperiode met een productie van ongeveer 3,4 miljoen vaten per dag.Pemex is nog steeds verantwoordelijk voor bijna alle huidige ruwe olieproductie in Mexico. Het bedrijf verwacht eind 2018 te eindigen met een gemiddelde productie van 1,9 miljoen vaten per dag.