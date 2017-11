Prins Mohammed bin Salman heeft nu de controle over alle veiligheidsdiensten in Saudi-Arabië. (Foto: AFP)





De gevangenen zijn niet bij naam genoemd. Prins Mohammed is op weg om zijn groeiende macht te consolideren, terwijl hij tegelijkertijd een hervormingsprogramma uitvoert.Het is onduidelijk waar de verdachten van worden beschuldigd. Het Saudische omroep Al-Arabiya zei echter dat er nieuwe onderzoeken zijn gestart naar de overstromingen van Jeddah in 2009 en het uitbreken van het Mers-virus dat in 2012 in Saudi-Arabië ontstond.Het nieuwe anticorruptie comité heeft de bevoegdheid om arrestatiebevelen en reisverboden uit te vaardigen, meldde het Saudische Staatspersagentschap (SPA).Afzonderlijk zijn de hoofden van de Saudische Nationale Garde en de marine vervangen in een reeks van spraakmakende ontslagen. SPA zei dat koning Salman de minister van Buitenlandse Zaken, prins Miteb bin Abdullah en marine-commandant Admiral Abdullah bin Sultan bin Mohammed Al-Sultan had ontslagen. Er is geen officiële verklaring gegeven voor hun verwijdering.Prins Miteb, zoon van wijlen koning Abdullah, werd ooit gezien als een kandidaat voor de troon en was het laatste lid van Abdullah's tak van het gezin in de hoogste geledingen van de Saudische regering. Prins Mohammed die fungeert als minister van Defensie, heeft nu de controle over alle veiligheidstroepen van het land. Hij heeft onlangs gezegd dat de terugkeer van "gematigde islam" de sleutel was tot zijn plannen om Saudi-Arabië te moderniseren.Tijdens een economische conferentie in Riyadh beloofde hij dat hij de restanten van het extremisme zeer snel zou 'uitroeien'. Vorig jaar onthulde prins Mohammed een uitgebreid plan om sociale en economische verandering in het olie-afhankelijke koninkrijk te brengen.