Amado Boudou is gearresteerd in een rijke wijk in Buenos Aires, Argentinië. (Foto: Reuters)





Amado Boudou was behalve vicepresident in de regering van Fernandez ook de minister van economie. Hij wordt geconfronteerd met drie aanklachten van 'ongeoorloofde verrijking' die teruggaan tot 2009. Vorige maand is de voormalige minister van Planning van de regering van Fernandez, gearresteerd.Boudou heeft elke aantijging ontkend. De drie aanklachten tegen hem verwijzen naar 2009, het jaar waarin hij werd gepromoveerd van hoofd van de Argentijnse Sociale Zekerheidsadministratie tot de minister van Economische Zaken van de regering van Fernandez. In 2011 toen ze werd herkozen, werd Boudou vicepresident.De voormalige minister van Planning, Julio de Vido, onder Fernandez werd op 25 oktober gearresteerd, drie dagen voor de tussentijdse verkiezingen. Fernandez zelf wordt ook geconfronteerd met corruptie aantijgingen, maar heeft kans gezien immuniteit tegen vervolging veilig te stellen, nadat zij bij de verkiezingen in oktober gekozen werd tot senator. Vorig jaar werd ze aangeklaagd op beschuldiging dat zij en haar openbare secretaris, Jose Lopez, geld dat bedoeld was voor wegenbouwprojecten hadden verdoezeld. Lopez is vorig jaar gearresteerd nadat hij betrapt was op het verbergen van zakken geld in een katholieke klooster.