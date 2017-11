Boeren worden gecompenseerd als ze overschakelen van de teelt van coca naar veiligere gewassen. (Foto: AFP)





Het hoofd van het VN-bureau voor drugs en criminaliteit (UNODC) zegt dat het een "gelegenheid is om het tij te keren tegen de cocateelt in Colombia". De UNODC ziet Colombia als één van de belangrijkste drugsproducerende landen in de wereld.In zijn uitspraak in Wenen zei het hoofd van de UNODC, Yury Fedotov,: "Deze historische overeenkomst is een unieke kans om het tij te keren tegen de cocateelt in Colombia en boeren te helpen alternatieve ontwikkelingen te omarmen.” Hij voegde eraan toe: "Het streven naar vrede vereist tastbare oplossingen voor de misdaden die conflicten stimuleren en voeden."Boeren verdienen nu US$ 300 per maand voor elke hectare coca die ze verbouwen. Dit initiatief zal boeren compensatie bieden als ze terugkeren naar het telen van veiligere gewassen, zoals koffie en cacao. Maar de Colombiaanse regering wordt geconfronteerd met gewapende groepen die proberen de traditionele cocaproductiegebieden over te nemen.Deze gebieden zijn in de afgelopen jaren enorm uitgebreid. In juli zei de VN dat er jaarlijks 50% land bijkomt waarop de cocabladeren worden verbouwd in Colombia. Lokale analisten zeggen dat de stijging gedeeltelijk is veroorzaakt door de vredesovereenkomst van de regering met Farc-rebellen. Onder de overeenkomst stemde de Farc ermee in om de controle over de productiegebieden van de drug op te geven en de overheid te helpen de lokale boeren aan te moedigen om vervangende gewassen te planten.Maar boeren hebben geprofiteerd van de vertragingen in de periode dat het gewasvervangingsbeleid werd opgezet. Ze hebben coca geplant, omdat ze wisten dat ze later subsidies zouden krijgen om de plant niet te verbouwen.