Politie en militairen hebben de inspecteur van het onderdirectoraat Visserij bijgestaan bij controle van vissersboten. (Foto's: NII)





De actie volgt op het protest van het Visserscollectief op 31 oktober. In een petitie aan de LVV-minister heeft het collectief aandacht gevraagd voor dringende problemen waarmee de bevolkingsvisserij kampt. Illegale visserij in zones buiten de vergunning, netten met te kleine mazen, vissen in broedzones tot trawlers die de zones van de bevolkingsvisserij leeg halen.De vaartuigen zijn gecontroleerd op hun vergunning, registratiebewijs en certificaat van deugdelijkheid van de boot van de Maritieme Autoriteit Suriname. Elk van de bemanningsleden op de boot moet ook voorzien zijn van een certificate of foodhandlers van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg. Met de controle van de vergunning zijn ook de netten en de lengte van de boot geïnspecteerd.Het ministerie van LVV had landelijk harde acties in het vooruitzicht gesteld om het visbestand in Surinaamse wateren te garanderen. Het Visserscollectie is blij dat er “eindelijk” wordt opgetreden. “Voor de vissers is het ook een stimulans om te zorgen dat hun documenten in orde zijn,” zegt Mark Lall, secretaris van het collectief aan Starnieuws.“We zijn blij met de aanpak, omdat ze nu weten dat je niet zomaar op een dag wakker wordt, met een boot uitvaart en begint ge vissen. Regels moeten gelden voor eenieder op gelijke wijze,” merkt Lall op. “Als visser is het onze plicht dat we ons houden aan de vergunningsvoorwaarden, maar tegelijkertijd is het onze recht om bescherming van LVV te krijgen.” Het Visserijcollectief hoopt niet dat het een eenmalige actie is en kijkt uit naar de acties bij de diepzeevisserij waarbij de trawlers komen vissen in de zones van de bevolkingsvisserij.Het ministerie van LVV had landelijk harde acties in het vooruitzicht gesteld om het visbestand in Surinaamse wateren te garanderen.