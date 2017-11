Een winkelier aan de Martin Luther Kingweg heeft Cedric H. (44) op heterdaad betrapt toen hij drie tubes Colgate in zijn broekzak stopte. Hij werd aangehouden en overgedragen aan de politie van Livorno.Onderzoek wees uit dat Cedric H. in verschillende supermarkten in die omgeving opereerde. Hij zag steeds weer kans goederen uit de winkels weg te stelen. Op een bepaald moment stuurden de winkeliers een foto van de verdachte naar elkaar toe, waardoor hij op heterdaad kon worden betrapt bij het plegen van het strafbare feit.Bij de voorgeleiding heeft hij bekend tot drie keren toe te hebben gestolen in verschillende supermarkten in die omgeving. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij ingesloten, meldt de politie Public Relations.