VHP-waarnemend fractieleider Asiskumar Gajadien.





Gajadien merkte op dat ook buurland Guyana in zijn crisisjaren deze situatie van een vicieuze cirkel van het aangaan van leningen heeft gekend. Guyana is eruit gekomen door zijn uitgavenbeleid drastisch aan te passen en zijn uitgaven door public sector reform te verminderen. De productiesector is daadwerkelijk voorzien met incentives. Voor het bereiken van de economische groei is de productie opgevoerd.Hier in Suriname worden in alle productiesectoren obstakels opgeworpen, meent de VHP-topper. "Hierdoor lopen wij die ontwikkeling mis". Hij gaf als voorbeeld de visserijsector waarbij vissen vanwege enge groepsbelangen slechts via Cevihas moet plaatsvinden, "terwijl elk leek weet dat bij elke overslag de kwaliteit van je vis achteruit gaat. Hoe wil je export bevorderen?", betoogde Gajadien."Terwijl wij willen praten over duurzaam natuurbeheer wordt er aan kaalkap gedaan waarbij alle hout, voornamelijk rondhout naar China en een deel naar India gaat. Er komt geen aangepast beleid hierop, waardoor momenteel er schaarste is van enkele houtsoorten op de lokale markt. Houtzagerijen staan op het punt om hun bedrijven te sluiten," voerde de VHP-topper aan. Hij merkte op dat het beleid drastisch moet worden omgegooid om uit de impasse te kunnen geraken.