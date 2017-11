Minister Patrick Pengel (midden) samen met ziekenhuisdirecteuren tijdens een persconferentie in Nickerie.





De NZR die voltallig was, heeft dit overleg als vruchtbaar ervaren en heeft er goed gebruik van gemaakt om van gedachten te wisselen en te discussiëren over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Suriname, meldt het Nationaal Informatie Instituut. De minister die dit initiatief nam, vond het nodig om met de ziekenhuisdirecteuren te komen tot een strategisch raamwerk waarin concrete stappen zijn geformuleerd die als basis zullen dienen voor een nationaal ziekenhuis strategie.Zaken die tijdens dit overleg zijn besproken zijn onder andere het opzetten van gemeenschappelijke dienstencentra, het nationaal automatiseringstraject en het komen tot een uniform normen kader. Zowel de minister als de NZR is tevreden met het verloop van het overleg en geven aan het nog op te maken plan van aanpak zo spoedig mogelijk te willen presenteren aan de totale regering en De Nationale Assemblee.