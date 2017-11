De Canqate conferentie wordt elk jaar door een ander Caricom lidland georganiseerd. De conferentie vindt voor de eerste keer plaats in Suriname. Er hebben zich al ruim 60 deelnemers uit onder meer Belize, Jamaica, Barbados, Grenada, Guyana en Trinidad & Tobago aangemeld voor deelname.Tijdens de conferentie worden vraagstukken op het gebied van kwaliteitsbeleid van het hoger onderwijs en het accreditatiebeleid van de verschillende Caribische landen door deskundigen uit binnen- en buitenland belicht.De conferentie biedt aan het hoger onderwijs van Suriname een unieke gelegenheid om in contact te komen, te netwerken en ervaring en kennis te delen met collega’s uit de regio. Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan een grotere bewustwording over de kwaliteit van het hoger onderwijs en het belang van accreditatie van opleidingen in Suriname, meent Nova.