Districtscommissaris Armand Jurel spreekt leerlingen van de vierde klas van Mulo Onverdacht toe. (Foto: BIC Para)





Leerlingen van de vierde klas van Mulo Onverdacht zijn vrijdag krachtig aangemoedigd door districtscommissaris(dc) Armand Jurel om het examen dit schooljaar tot een goed eind te brengen. De dc vindt het een drijfveer om de VOJ- examenleerlingen in Para, persoonlijke aandacht te geven, zodat zij goed voorbereid deel nemen aan de School Onderzoeken (SO)-rondes en het examen gedurende het gehele schooljaar.De leerlingen hebben met volle aandacht geluisterd naar de inspirerende boodschap van de dc Jurel sprak tijdens zijn motivatiegesprek, over factoren die van belang zijn voor de leerlingen om hun best te doen op school. Hij stelde persoonlijke ervaringen tijdens zijn opleiding tot het behalen van de titel; meester in de rechten, ook als voorbeeld voor de leerlingen.Alle overige examenklassen van het Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau (VOJ) in Para worden in de komende week aangedaan door de dc. Aan het einde van het schooljaar zullen alle best geslaagden van de VOJ-scholen in Para, als waardering, een presentje krijgen van de dc, meldt het Burger Informatie Centrum Para.