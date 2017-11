Volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft Suriname een bevolking van 200.140 vrouwen van 15 jaar en ouder die het risico lopen op baarmoederhalskanker. Actuele ramingen geven aan dat elk jaar107 vrouwen worden gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker en 44 sterven aan de ziekte. Volgens de PAHO staat baarmoederhalskanker na borstkanker als de 2e meest voorkomende kanker gerangschikt bij vrouwen in Suriname en als meest voorkomende kanker bij vrouwen tussen de 15 en 44 jaar.Stichting Lobi heeft het screeningsproject uitgezet, om baarmoederhalskankeronderzoek dichter naar de gemeenschap toe te brengen waarbij de pilot is gestart in het district Saramacca. “Tot op dit moment gaat het om een pilot die gedraaid wordt om met de opgedane resultaten een nationale baarmoederhalskanker campagne uit te zetten” zei Bandhoe bij de aanvang van het project. “Bij het uitvoeren van dit project zijn er heel veel sociaal culturele achtergronden en gewoonten waarmee rekening dient te worden gehouden,” vervolgt ze.Volgens Nisa Rijger, coördinator Outreach, streeft de stichting ernaar 1.500 vrouwen te bereiken. De laatste ronde begint op 3 november te RGD Tijgerkeek, Calcutta en Boskamp en vervolgt respectievelijk op 8 november te Groningen, 9 en 10 november te Jarikaba en de afsluiting is in Kampongbaroe op 13 november.Vrouwen in Suriname hoeven niet te overlijden aan baarmoederhalskanker. Indien deze tijdig ontdekt en behandeld wordt, bestaat er kans op honderd procent genezing. Aan vrouwen wordt gevraagd het onderzoek te komen doen, ook al hebben ze geen klachten. “Voorkomen is beter dan genezen en jij kunt bewust ervoor kiezen om gezond te blijven om de mooie momenten met je gezin en familie mee te maken,” zegt Bandhoe. Het baarmoederhalskankeronderzoek bij deze laatste afsluitingsronde is gratis en men hoeft alleen een ID-kaart of verzekeringspasje ter legitimatie mee te nemen.Vrouwen die het onderzoek al hebben gedaan, kunnen na een jaar terug voor een follow up screening. De diensten zijn dan niet gratis, omdat het project dan al is afgelopen. Over het algemeen worden voor verzekerden met een verwijzing van de huisarts, de kosten gedekt uit het verzekeringspakket. “Vrouwen, kies voor je gezondheid en je gezin, kies ervoor om te blijven leven en doe het screeningsonderzoek,” zei Bandhoe.