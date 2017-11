De verklaring van SVJ:"Na kennis te hebben genomen van het voorval waarbij op sommatie van de minister van Openbare Werken, Communicatie en Transport (OWC & T) het programma ‘Zeven Even’ via Rapar Broadcasting Network (RBN) uit de ether is gehaald, wenst de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) de volgende verklaring uit te geven .Het bestuur van de SVJ stelt, na intensieve discussie binnen de ingestelde adviesgroep van senior journalisten , dat de minister c.q. de regering niet de bevoegde instantie is om maatregelen te treffen tegen welk medium dan ook wanneer er sprake zou zijn van ‘belediging’. Waar de grondwet enerzijds de garantie geeft op het recht van vrije meningsuiting, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet (artikel 19 ), wordt anderzijds in artikel 10, de rechtszekerheid gegeven dat in gevallen waar die verantwoordelijkheid wordt overschreden, het aan de onafhankelijke rechtspraak is daarover een oordeel te vellen. In het schrijven van de minister naar RBN, is op geen enkele wijze, de aan het medium toegeschreven overtreding gedefinieerd.Er is geen ruimte gelaten aan het medium om zelf correcties te plegen. In de brief wordt opgedragen het programma binnen 1x24 uur stop te zetten. Indien dit niet gebeurt, zal de president geadviseerd worden om de vergunning van RBN op te schorten dan wel in te trekken. Hiermee wordt ook de bestaanszekerheid van het bedrijf in gevaar gebracht.De SVJ doet derhalve een beroep op de regering c.q. de minister, zelfcorrigerend te handelen en in de toekomst te voorkomen dat zulke constitutionele blunders worden begaan. Voor dit geval pleit de SVJ voor overleg, zoals ook door RBN is gevraagd. Deze kwestie kan opgelost worden door met elkaar om de tafel te zitten. De SVJ is bereid, indien nodig, hiertoe ook een bijdrage te leveren."De verklaring is namens de organisatie ondertekend door Wilfred Leeuwin, voorzitter.