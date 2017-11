De beste eerstejaars bachelor student van het collegejaar 2017/2018, van de opleiding Delfstofproductie, aan de Technologische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit Suriname, krijgt voortaan elk jaar het collegegeld, van een vervolgstudiejaar, vergoed. Deze investering in kennis komt voort uit de koker van CRS Mining en haar internationale partner ZEE GOLD India.Dat werd bekendgemaakt tijdens een ledenbijeenkomst van de Vereniging van Geologen en Mijnbouwkundigen in Suriname (VGMS). In de Guesthouse van de Anton de Kom Universiteit werden voor de studenten van de opleiding Delfstofproductie diverse praktijkgerichte lezingen gehouden die in het teken stonden van oude en nieuwe technieken voor het vinden van delfstoffen.Een van de gastsprekers was Benjamin Libby. De oud-student van deze ADEK-opleiding en thans onafhankelijk geoloog met zijn eigen bedrijf HAZLO Drilling, nam de aanwezige studenten mee naar onder andere mining-technieken in Nicaragua, waar nog maar slechts vijf jaar geleden, een bedje gemaakt van strak gevouwen bananenbladeren, diende als zeef voor het scheiden van aarde en goud. De opbrengst was er niet minder op, ondanks het gebrek aan geavanceerde apparatuur. Libby deelde zijn ervaring van de afgelopen jaren in het veld: “Mining vraagt continue verbetering van processen en technieken. Maar bovenal een goede samenwerking. Daarvoor is constante persoonlijke ontwikkeling een vereiste.”Als aanvulling op de technieken van toen, vertelde David Perkins, General Manager -Latin America- van Derrick Corporation in Amerika, de aanwezige studenten welke technologische innovatie er thans wordt doorgemaakt in de mining sector, onder het motto. Derrick Corporation in Amerika, staat al 66 jaar bekend om hun innovatie-technologie voor de mining sector. Perkins: “Derrick is niet alleen ontwikkelaar van technologie, wij vinden het belangrijk om tevens een kenniscentrum te zijn. Daarom vind ik het een enorme eer om de toekomstige mijnbouwdeskundigen van Suriname in deze zaal toe te spreken.”De studentenavond ten behoeve van de vereniging, werd georganiseerd door Consolidated Resources Suriname NV (CRS), in samenwerking met haar buitenlandse partners. Namens ZEE GOLD, stelde Dimitri Lemmer, CEO van CRS NV, de prijs ter beschikking. Lemmer: “De mens maakt geld belangrijk en vergeet te vaak dat kennis en kunde vele malen belangrijker. Willen we het commercieel potentieel van de Surinaamse mijnbouwindustrie maximaal benutten, dan zijn er twee belangrijke indicatoren: het vermogen en de wil tot samenwerking en het benutten van lokale vaktechnische kennis. Onze partner ZEE GOLD India en wijzelf, vinden het belangrijk om studenten in deze opleiding te stimuleren omdat ze broodnodig zijn voor de ontwikkeling van de sector. We kunnen natuurlijk steeds buitenlandse technische kennis aantrekken, maar daarmee creëren we geen perspectieven voor onze lokale studenten. Een onbezorgd klimaat in de privésfeer, is van eminent belang voor het studeren en jezelf als individu uitdagen. Wij hopen daar een bescheiden bijdrage aan te kunnen leveren, door in ieder geval het collegegeld van deze best geslaagde op ons te nemen, zodat die zich verder kan ontwikkelen.”