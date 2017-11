Passagiers zijn ingecheckt en wachten in de vertrekhal om aan boord te gaan.





"Wij hadden nog hoop dat het goed zou komen," zegt een passagier, die teleurgesteld naar huis moest terugkeren, aan Starnieuws. Het toestel zou vrijdagavond om 22.20 uur vertrekken. Daarna was de verwachte vertrektijd 23.20 uur. Uiteindelijk is besloten de vlucht te annuleren.Passagiers kregen te horen dat ze terug moeten naar hun huis of hotel. De SLM heeft mensen die geen huisvesting hebben, opgevangen. De vliegmaatschappij zal de passagiers melden wanneer de vlucht zal worden uitgevoerd.