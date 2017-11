Vandaag gedenkt het bedrijf zijn twaalfjarig bestaan. Naarmate de recessie voortduurt, zal het steeds lastiger worden, beseft Atmodimedjo. Een van de hoofdoorzaken is dat medicamenten in Suriname over het algemeen niet volledig worden vergoed. Wanneer ze wel volledig vergoed worden, dan is dat vaak gebaseerd op een lijst, zoals de Geneesmiddelenklapper of de medicamentenlijst van het Staatsziekenfonds (SZF). De vergoedingen die op deze lijsten voorkomen, zijn gebaseerd op valutakoersen die golden vóór de devaluatie van de Surinaamse munt. “Wij vermoeden dat de prijzen gekoppeld zijn aan de oude dollarkoers van SRD 2.80. En áls dat werkelijk zo is, dan zouden de vergoedingen in feite verdrievoudigd moeten worden”, zegt Atmodimedjo.Het bedrijf zegt dat er perspectieven zijn. “We hebben een trouw klantenbestand. Het voorzien in de noden van de eindconsument, en dat zijn de patiënten, dat blijft ons grootste aandachtspunt. Met verschillende belangengroepen zijn wij continu in gesprek om te kijken of er een oplossing daarin kan worden gevonden,” vertelt de Pharmport-manager. Het bedrijf voorziet onder meer in medicamenten, zoals infuusvloeistof voor dialysepatiënten, die tijdens de behandeling wordt toegediend. Dialysepatiënten worden doorgaans drie keer per week gedialyseerd. Een ander, zeer essentieel medicament is insuline. Dat is een zeer kostbaar en niet minder belangrijk medicament, dat de conditie waarmee diabetespatiënten kampen, draaglijker maakt”, legt Atmodimedjo uit.Middels deze medicamenten levert Pharmport een niet te verwaarlozen bijdrage aan de gezondheidszorg, zeker in deze moeilijke economische periode, benadrukt de manager. “Wij zijn vereerd daarin een bijdrage te mogen leveren. Dat strookt geheel met onze missie om onnodige pijn bij onze medemens te verzachten en, waar mogelijk, helemaal weg te nemen.” Atmodimedjo ziet de toekomst van Pharmport positief tegemoet. “Mensen worden steeds meer bewust, de samenleving is steeds beter geïnformeerd over duurzaamheid en Pharmport heeft dat geadopteerd. We hebben een programma dat als werktitel heeft Clevia Park, waarmee we de eerste stappen zetten in het begeleiden van kleine ondernemers in de aqua- en agricultuur”, zegt de Pharmport-manager.