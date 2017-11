NPS-fractieleider Gregory Rusland.





Rusland wees net als in juni er op dat EITI een standaard is waarmee informatie over de olie-, gas- en mijnindustrie wordt gepubliceerd. Het is een vereiste dat landen en bedrijven informatie verstrekken over de belangrijkste stappen in het beheer van de olie-, gas- en mijnbouwopbrengsten. Suriname heeft inmiddels voldaan aan de eisen voor de EITI-kandidatuur en heeft diverse ondersteunende documenten ingediend die op 24 mei formeel als kandidaat-land zijn geaccepteerd.De NPS-topper waarschuwde dat Suriname in zeer ernstige problemen kan komen te verkeren als niet volgens de richtlijnen van het secretariaat van EITI in Oslo, het huiswerk wordt gemaakt. Dit voor Suriname een zeer belangrijk initiatief, dat Rusland toejuicht om twee invalshoeken:1. Als Suriname volgens de gestelde regels en richtlijnen van EITI te werk gaat, het gecategoriseerd kan worden als een land dat transparant informatie verstrekt over het beheer van de olie-, gas- en mijnbouwopbrengsten, met als gevolg een eventuele verbetering van de credit rating.2. "Houden wij ons niet aan gestelde regels, zullen wij gecategoriseerd worden als 'non-compliance'. En nogmaals maak ik mij ernstig zorgen over de geluiden die mij bereikt hebben. Gezien het nationaal karakter van EITI, wens ik als Srananman en gekozen Assembleelid de regering c.q. de ministers van Financiën en van Natuurlijke Hulpbronnen op te roepen om zich op de correcte wijze op te stellen, omdat de overheid de trekker zal moeten zijn van de activiteiten en dusdanig ook die rol zal moeten vervullen. De overheid zal geen 'vinger' moeten wijzen naar niemand omdat zij de volledige verantwoordelijkheid draagt," stelde Rusland in De Nationale Assemblee. Het Assembleelid is bereid om deze kwestie verder te bespreken met de betrokken ministers en de vaste commissie van Natuurlijke Hulpbronnen.