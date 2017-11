Assembleelid Raymond Sapoen tijdens de algemene politieke beschouwing. (Foto: Raoul Lith)





De economische crisis die haar sporen nog achterlaat, biedt de regering haast geen ruimte om duurzame stappen te zetten omdat zij haar handen vol heeft met brandjes blussen en chronisch wordt geplaagd door betalingsachterstanden, stelde Sapoen. "Aan de andere kant moeten wij waardering uitbrengen aan het adres van dezelfde regering in haar inspanningen om de sociaaleconomische schade een halt toe te roepen en zo beperkt mogelijk te houden. En dan denk ik aan de talrijke koopkrachtversterkende maatregelen aan grote delen van de werkende massa, de moeizame heropbouw van onze monetaire reserves, een stabiele wisselkoers, het intomen van het overheidstekort middels scherpe bezuinigingen op de aanschaf van goederen en diensten," stelde het Assembleelid.De realiteit wijst uit dat vele ministeries op dit moment ondanks hun goedgekeurde begroting gewoon lonen en salarissen uitbetalen en hun beleid niet op een fatsoenlijke manier kunnen uitdragen. "Bijna zou ik voorstellen dat je enkele ministeries gewoon kun sluiten voor onbepaalde tijd, maar ik denk niet dat we die richting op willen. De realiteit wijst uit dat talrijke dienstverleners maandenlang wachten op hun geld voor geleverde prestaties en de achterstallige subsidies aan parastatalen die in de honderden miljoenen lopen zijn ons ook bekend. Dus de primaire vraag bij de beoordeling van de komende begroting aan de regering is: hoe staan wij er financieel voor?", benadrukte Sapoen.De politicus merkte op dat er voldoende aanleiding is om de houdbaarheid van de begroting 2018 in twijfel te trekken. "Wanneer wij immers afgaan op de boeken van het Planbureau over het dienstjaar 2016 is er 36% aan beleid gerealiseerd en over het halfjaar van 2017 pas 6,93%. Wat mogen we nog verwachten in de laatste twee maanden, voorzitter? Niet veel of helemaal niets. En nu kijken we aan tegen een raming in 2018 van SRD 5,6 miljard en de vraag is natuurlijk: wat zal de realisatiegraad zijn? Welke garantie geeft de regering dat de uitgetrokken middelen beschikbaar zullen zijn voor beleid? Is het een financieringsvraagstuk, is het een kwestie van prioriteitenstelling, of is het vanwege de zeer zwakke uitvoeringscapaciteit van de overheid?Deze discussie voeren wij ettelijke malen hier in uw college, voorzitter. Laten wij open kaart spelen en ons buigen over welke inkomstenverhogende maatregelen wij dringend moeten treffen, want daar wringt de schoen, voorzitter. We blijven bezuinigen maar onze inkomsten moeten dringend omhoog. En laat het duidelijk zijn, elke regering zal hiermee geconfronteerd worden, ook de regering na 2020! Graag verneem ik van de regering welke maatregelen nu concreet in voorbereiding zijn," betoogde Sapoen. President Desi Bouterse geeft dinsdag antwoord aan De Nationale Assemblee.