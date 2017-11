IDB-vertegenwoordiger, Joan Underwood.





Underwood is de trekker van de studie Regional Diagnostics of the Civil Service in Suriname. Deze studie heeft als doel om een diagnose en evaluatie te maken met HRM als uitgangspunt voor een efficiënt en effectief overheidsapparaat. Volgens Biza-functionaris Nasier Eskak moet deze studie het overheidsapparaat in staat stellen de doelen beter te verwezenlijken en te behalen. “HRM speelt hierbij een belangrijke rol, want als de HRM-instrumenten goed zijn afgestemd op de doelen en strategieën van de organisatie, kunnen we een betere output krijgen. Deze studie is een van de strategieën met betrekking tot de voorbereiding tot het vormgeven en het concretiseren van het directoraat HRM”.Underwood zegt deze studie, een initiatief van de regering, volledig te ondersteunen en laat weten dat er al goed voorwerk is verricht door de verschillende functionarissen van zowel BIZA als het Kabinet van de Vicepresident. Zij haalde ook aan de Public Sector Reform trainingen, waarbij de methode van de Baldridge Efficiency is gebruikt. “Het ontwerpverslag, dat wij al van jullie hebben ontvangen, gaan we uitsturen voor een externe professionele beoordeling, zodat u die kunt vergelijken met de informatie die u al in uw intern proces heeft doorgevoerd”, zei de lead consultant aan minister Noersalim.De IDB heeft vanaf 2004 soortelijke studies gedaan in Latijns-Amerika en de Caribische landen. Het vorig jaar besloot de IDB deze studies meer te richten op het introduceren van een diversiteitsmanagementonderzoek. “Aangezien Suriname het meest gediversifieerde volk in de Caricom-groep heeft, zal deze studie ons in de gelegenheid stellen het beter te ontwikkelen, beter feedback te geven op wat wij hier hebben waargenomen en wat wij van jullie leren”, stelt Underwood.