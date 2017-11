Suriname heeft jarenlang een groot tekort aan Animal Health Assistants (AHA's). Deze veeteeltdeskundigen zijn breed opgeleide personen die hun bijdrage leveren aan het veeteeltbeleid in het land door de benodigde veterinaire zorg, - volksgezondheid en veeteelt voorlichting te bieden. De veeteeltdeskundige beschikt over voldoende kennis, inzicht, vaardigheden en attitude met specifieke taken met daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden, en streeft ernaar de veeteeltsector op een hoger plan te brengen.Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie heeft sinds 2011 naar mogelijkheden gekeken voor het opzetten van een Hoger Beroeps Onderwijs-opleiding voor AHA’s en heeft het PTC hierbij benaderd. Het resultaat van deze inspanningen is uiteindelijk een leerplan en leerschema voor de opleiding APHT, getoetst aan de vereisten voor hogere beroepsopleidingen in Suriname. De opleiding is modulair opgezet en de totale studieduur is drie jaar. De behaalde titel na succesvolle afronding van de opleiding is Bachelor of Applied Technology (BTech).Op 11 augustus 2017 heeft het ministerie van LVV een overeenkomst getekend met het PTC over de opleiding APHT. Een erkende APHT’er kan onder andere op effectieve en efficiënte wijze activiteiten binnen veebedrijven uitvoeren en beheren, veeteelt technische praktijken uitvoeren, veeregistratie en -data beheren, vastleggen, analyseren en interpreteren, en veehouders trainen en assisteren in het toepassen van moderne veeteelttechnieken.Naast de APHT-opleiding zal het PTC uitkijken naar mogelijkheden om andere (agrarische) programma’s te ontwikkelen zoals bijenteelt; dit is ook opgenomen in de overeenkomst. De studenten van APHT volgen ook colleges op het onderdirectoraat Veeteelt aan de Letitia Vriesdelaan. Voor de start van het eerste college op donderdag 2 november 2017, hebben minister Soeresh Algoe en onderdirecteur Virginia Popken, de studenten verwelkomd en succes toegewenst.