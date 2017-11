Surimep 2 benadrukt het belang van de mijnbouwsector in de Surinaamse economie.





De mijnbouwconferentie werd gehouden van 1-3 november 2017 op het KKF-terrein. De organisatie lag in handen van Ame Trade, een in Engeland gevestigd bedrijf, dat met de conferentie heeft gepoogd onder andere de regering en beleidsmakers een duwtje in de juiste richting te geven. De conferentie was het forum voor tal van nationale en internationale organisaties en sprekers, wat mogelijkheden geboden heeft om te kijken naar hoe internationale bedrijven het doen en welke standaarden worden gehanteerd. Op basis daarvan kan worden nagegaan wat kan worden toegepast in Suriname en wat werkbaar is., luidde het thema van Surimep 2. De aandacht was gevestigd op mijnbouw, energie en gasindustrie, maar niet enkel en alleen binnen de sector natuurlijke hulpbronnen. Aandacht werd gevraagd voor de wereldmarktprijzen van commodities (bijvoorbeeld aardolie) en de wijze waarop deze prijzen invloed hebben op Suriname. Dat is ook in een groot aantal landen het geval. Een eventuele crisis zou echter beter opgevangen kunnen worden door diversificatie van deze economieën, inclusief die van Suriname. Daarmee kunnen stabielere producten worden gecreëerd, die niet zo gevoelig zijn voor de fluctuerende prijzen van de grondstoffen.Uitgelegd werd dat industry linkages betekent dat de effectieve industrieën veel infrastructuur nodig hebben om te kunnen opereren, alsook een groot aantal gekwalificeerd personeel, en wel zodanig dat het aan de standaarden voldoet. Ook werd opgemerkt dat je wel alles zelf in eigen land zou willen doen, maar dat is niet altijd mogelijk. Een manier om het wel mogelijk te maken is om je ervan te verzekeren dat de desbetreffende industrie links maakt met andere industrieën, waarmee een infrastructuur wordt gecreëerd die de nodige ondersteuning biedt, maar belangrijker is dat de infrastructuur in het land zelf blijft. Een voorbeeld is dat er na het vertrek van Suralco nog steeds een dam is die energie kan leveren.Gedurende de conferentie is besproken de situatie in het land ten tijde van Surimep 2014 en de ontwikkelingen die zich vanaf toen hebben voorgedaan in Suriname. Op dit moment behoren de Mijnbouwwet, die nog door het parlement moet worden behandeld en goedgekeurd, en de wijze waarop binnen de mijnbouwsector belastingen zullen worden geheven, tot de belangrijkste pijnpunten. Op 1 en 2 november werden er verschillende presentaties gehouden. De reeks van presentaties werd geopend door Siegfried Kenswil, jurist en belastingdeskundige, terwijl de afsluiting geschiedde door Sylvie Fouet, vertegenwoordiger van Unicef voor Suriname en Guyana. De overheid, diverse parastatale bedrijven en de multinationals in de goudsector hebben niet deelgenomen aan de conferentie. Toch kijkt de organisatie tevreden terug op de conferentie die vrijdag werd afgesloten.