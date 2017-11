De interdepartementale commissie die voorstellen moet doen over de Nationale Basiszorg Verzekering. Rechts minister Mike Noersalim. Naast hem voorzitter Marlon Powel. (Foto: NII)





De commissie zal de criteria en de procedures formuleren voor diegenen die in aanmerking kunnen komen voor premiesubsidie op basis van de Wet Basiszorgverzekering. Een andere belangrijke taak is het formuleren van de toetsingscriteria en de controle op de naleving van deze criteria in verband met de vermogenstoets.Ook zal de commissie voorstellen doen voor een administratieve organisatie die belast zal zijn met het uitvoeren van de vermogenstoets bij personen die zich aanmelden voor ondersteuning voor betaling van de premie van de medische verzekering. Het voorbereiden van het staatsbesluit waarin de uitvoering van artikel 7, leden 3 en 10 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering nader is geregeld, behoort ook tot de taken van deze commissie, meldt het Nationaal Informatie Instituut.De overige leden zijn: Judith Karijodrono, secretaris (BiZa), Imran Taus (SoZaVo), Rowan Noredjo (Arbeid), Kavita Goercharn–Sital (Volksgezondheid), Jolanda Pronk (SZF) en Rachel Perri (Uitvoeringsorgaan Basiszorgverzekering). De commissie heeft vier maanden de tijd om haar werkzaamheden uit te voeren en een rapport/advies uit te brengen.