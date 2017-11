Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken en haar Marokkaanse collega, Nasser Bourita, hebben vijf samenwerkingsovereenkomsten getekend. (Foto: MAP)





Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, en haar Marokkaanse ambtgenoot, Nasser Bourita hebben na een ontmoeting hun handtekeningen onder de samenwerkings- overeenkomsten geplaatst. Aan het medium Maghreb Arabe Press zei Pollack-Beighle dat het samenwerkingsprogramma 2017-2021 een bruikbaar en concreet partnerschap tussen Marokko en Suriname zal bevorderen. Ze voegde eraan toe dat de resterende overeenkomsten nieuwe mogelijkheden zullen bieden voor samenwerking op het gebied van economie, handel, technische en wetenschappelijke opleiding, toerisme en landbouw.De andere documenten die zijn getekend betreffen een algemene samenwerkingsovereenkomst tussen Marokko en Suriname, een memorandum van overeenstemming over de instelling van een mechanisme voor politiek overleg, een overeenkomst over visumvrijstelling voor houders van diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten en een memorandum over samenwerking tussen de Academies voor Diplomatieke Studies van beide ministeries van Buitenlandse Zaken.De ondertekening van deze overeenkomsten volgt nadat Suriname zijn erkenning van de Westelijke Sahara (Saharawi-Arabische Republiek, SADR) heeft ingetrokken. SADR is de politieke stroming van Polisario waarmee Westelijk Sahara een eigen staat wenst. Suriname had de SADR in 1982 erkend. Volgens de Marokkaanse minister Bourita opent de veranderde opstelling een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen tussen Marokko en Suriname. Het besluit van Suriname heeft volgens hem de ontwikkeling van bilaterale betrekkingen gestimuleerd en heeft de aanwezigheid van Marokkanen in het Caribisch Gebied in het algemeen versterkt. Bourita memoreerde dat Marokko hulp heeft gestuurd naar Antigua en Barbuda en Dominica nadat deze zwaar gehavend waren na orkaan Irma.Suriname heeft zijn erkenning van SADR in maart 2016 ingetrokken en handhaaft een neutrale positie ten opzichte van de kwestie van de Marokkaanse Sahara waarin de VN bemiddeld, zei Pollack- Beighle, die de ontmoeting met Bourita beschreef als "historisch."