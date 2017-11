“De regering van Kosovo stelt in een reactie dat het land dat genoemd wordt in de brief van Suriname’s permanente vertegenwoordiger in New York, namelijk Kosovo and Metohija, niet bestaat. Ze kent alleen de Republiek Kosovo. Is dit geen blunder?, vraagt Santokhi. Hij vraagt ook of de intrekking te maken heeft met de relaties die Suriname aanhaalt met Rusland. “Is het onder druk gebeurd, Welke zijn de afspraken die zijn gemaakt met Rusland?”Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft een driedaags bezoek aan Rusland achter de rug. Zij heeft tijdens haar bezoek begin deze week samenwerkingsovereenkomsten getekend met haar Russische ambtgenoot, Sergey Lavrov. De VHP-fractieleider vraagt de regering wast voor effect de intrekking van de erkenning zal hebben op andere samenwerkingsrelaties die Suriname heeft met bevriende naties.Suriname had in juli vorig jaar Kosovo officieel erkend als onafhankelijke en soevereine staat. Aan de andere kant heeft Suriname in maart vorig jaar zijn erkenning van Westelijk Sahara ingetrokken. “Kunnen we hierover duidelijkheid krijgen? Is het onder druk van Marokko gebeurd? Wat heeft u als tegenprestatie gehad?,” vuurde Santokhi zijn vragen af op de regering.Suriname had in 1982 de Westelijke Sahara (Sahawari-Arabische Republiek SADR) erkend. SADR is de politieke stroming van Polisario waarmee Westelijk Sahara een eigen staat wenst. Suriname ondersteunde het dekolonisatieproces van derde wereldlanden binnen de Verenigde Naties en met de erkenning van SADR werd consequent het recht van zelfbeschikking van de volkeren van Westelijk- Sahara ondersteund, merkte Santokhi donderdag in het parlement op.Ook bij de politieke relatie met Nederland is er zwaar geblunderd, zegt Santokhi. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had aanvankelijk ingestemd met agreement verlening. En nadat de ambassadeur in kwestie was beëdigd door de Nederlandse koning, heeft Suriname de toestemming tot accreditatieverlening ingetrokken met het argument dat de accreditatie door een misverstand ten onrechte was verleend door het departement. “Regering, president, kunnen we ook hierover duidelijkheid krijgen?”Suriname opent en sluit ambassades op Trinidad & Tobago en in Zuid-Afrika. Over de sluiting van de ambassade op Trinidad & Tobago was het argument dat Suriname geen inhoud kan geven aan de overschrijdende uitdagingen van het buitenlands beleid naar onze regio en Caricom toe. Santokhi onderwijst de regering dat met name Trinidad behoort tot een van de landen die een belangrijke positie inneemt binnen de Caricom. “Als personen niet goed functioneren, dan moet u personen vervangen en niet de ambassade sluiten,” leest hij de regering de les.De fractieleider betreurt de sluiting van de ambassade in Zuid-Afrika omdat dit land wordt gerekend tot de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika)-landen en een van de belangrijkste economieën op het Afrikaans continent. “De afwezigheid van een fysieke diplomatieke vertegenwoordiging op het Afrikaans continent raakt ongetwijfeld een gevoelige snaar bij burgers, van wie de voorouders uit Afrika komen. In het belang van een te bewaren evenwicht in onze multi-etnische samenleving, lijkt het sluiten van de ambassade in Zuid- Afrika geen verstandige beslissing.”Ook over de veiligheidsgrensovereenkomst met Frans-Guyana had Santokhi vragen. “U houdt een veiligheidsgrensovereenkomst tussen Suriname en Frans-Guyana tien jaren tegen, en daarmee heeft u ook tien jaren de ontwikkeling aan het grensgebied tegengehouden… En na 10 jaren keurt u dat goed. Is dat onder druk gebeurd in verband met het bezoek van de Franse president aan Frans-Guyana?” President Emmanuel Macron van Frankrijk heeft het oostbuurland op 26 oktober een tweedaags bezoek gebracht.