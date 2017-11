Een deel van de brief waarin Suriname zijn erkenning van de Republiek Kosovo herroept.





Minister Yldiz Pollack-Beigle van Buitenlandse Zaken heeft aan de vooravond van haar bezoek aan Rusland, de erkenning van Kosovo als onafhankelijke en soevereine staat ingetrokken. “De erkenning door een ander Staat is geen voorwaarde, maar een acceptatie van het bestaan van de Staat Kosovo. Suriname heeft daarmee de soevereiniteit van Kosovo aanvaard,” zegt Aashna Kanhai, die deskundig is op het gebied van internationaal recht desgevraagd aan Starnieuws.Ze zegt dat dat het besluit van de regering een politieke beslissing is en dat ze geen mening ventileert over de politiek. Ze beroept zich als wetenschapper op de literatuur op deze handeling. De erkenning zoals Suriname dat heeft gedaan in juli 2016 is volgens de literatuur op dit stuk een politieke handeling. Het terugtrekken –let wel niet intrekking - van de erkenning is in beperkte gevallen mogelijk. Volgens de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, biedt het internationaal recht in een beperkt soort gevallen de ruimte van ‘terugtrekken” (withdraw) en niet ‘intrekken’ (revoke). Die mogelijkheid bestaat als er sprake is van ‘dreiging van de internationale vrede en veiligheid’. Suriname noch Kosovo zijn in oorlog verwikkeld, stelt Kanhai.In haar brief aan de Kosovaarse regering gebruikt minister Pollack-Beighle het woord 'revoke'. “De handboeken van het Internationaal Recht zijn duidelijk waar gesteld is dat de terugtrekking van erkenning van een Staat in het algemeen niet plaatsvindt, behalve dan in exceptionele gevallen,” legt Kanhai uit. Bij de kwestie Suriname en Kosovo zijn de vragen die gesteld moeten worden: Is er sprake van een exceptioneel geval en wanneer is er sprake van een exceptioneel geval. Kanhai haalt als voorbeeld Groot-Brittannië en Italië aan. Italië heeft in 1936 Ethiopië veroverd. Groot-Brittannië erkende deze verovering (dat Ethiopië ook Italiaans grondgebied was geworden) in rechte in 1938. Twee jaar later in 1940 trok Groot-Brittannië deze erkenning in toen bleek dat het geweld ter plekke toenam en militaire maatregelen noodzakelijk bleken om de vrede te herstellen.Het intrekken van de erkenning van een Staat heeft ook tot gevolg dat de met de erkenning gepaard gaande gelijkheid in soevereiniteit tussen de erkennende en de erkende Staat houdt op te bestaan. De integriteit van beide staten is betrekkelijk bij een dergelijke intrekking van erkenning, legt Kanhai uit op basis van de heersende literatuur.De Kosovaarse regering had op 31 oktober al gezegd dat Suriname het niet kan maken om zijn erkenning te herroepen. Suriname was het 112e land om de Republiek Kosovo te erkennen als onafhankelijke en soevereine staat. De intrekking van de erkenning van Kosovo kwam op het moment dat minister Pollack-Beighle voor een driedaags bezoek in Rusland was. Kosovo heeft zich afgescheiden van Servië, waarvan Rusland een van de grootste bondgenoten is. Servië blijft zich namelijk verzetten tegen de afscheiding van Kosovo en wordt daarin gesteund door de Russen.Ook de Kosovaarse regering heeft erop gewezen dat de internationale wetgeving geen herroeping van een erkenning kent. De internationale wetgeving kent bevriezen van diplomatieke betrekkingen of terugroepen van diplomatieke medewerking, maar er is geen begrip om een erkenning in te trekken, liet de Kosovaarse regering in een verklaring optekenen. De Surinaamse regering heeft nog niet gereageerd op de internationale kritiek die is losgebarsten door haar handeling.