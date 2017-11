BEP-fractieleider Celsius Waterberg tijdens de algemene politieke beschouwingen op de jaarrede 2018. (Foto: Raoul Lith)





Waterberg is net als minister Patrick Pengel van Volksgezondheid ook voorstander van het heffen van een speciale gezondheidstarief op producten die vooral schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen de kosten van dit systeem worden gedekt en eenieder draagt bij. De parlementariër, arts en voormalig minister van Volksgezondheid stelt dat zonder kwalitatief goede, betaalbare en bereikbare zorg voor eenieder in het land het bijna onmogelijk is om de ontwikkelingsdoelen te halen. Waterberg vroeg de regering wanneer er overal in het land kwalitatief goede zorg verleend zal worden en de poliklinieken inhoudelijk net zoals die Paramaribo eruit zullen zien met artsen, verpleegkundigen, apotheken die goed bevoorraad zijn en laboratoria. Ook wilde hij weten of er weer streekziekenhuizen komen. Volgens de parlementariër is bereikbaarheid van zorg een vereiste voor het laten dalen van neonatale, kinder- en moedersterfte.Het concept gezondheid in alle beleidsvoornemens is volgens de politicus over het hoofd gezien bij de uitvoering van beleid. Waterberg vraagt dat er meer voorlichting komt. Het invoeren van health in all policies zal soms meer geld kosten, maar uiteindelijk zorgen voor een grotere gezondheidswinst voor de bevolking, meent Waterberg. Hij noemt als voorbeeld het stopzetten van het gebruik van transvetten om te frituren of het invoeren van producten met transvetten. Hierdoor voorkom je ziekten zoals suiker en hoge bloeddruk en bespaar je uiteindelijk veel geld aan uitgaven in de gezondheidszorg. Ook het creëren van veilige plekken waar mensen kunnen sporten en het aanleggen van voetgangers- en fietspaden noemde hij als investeringen om ziekte en ongevallen te voorkomen.Waterberg geeft aan dat het belangrijk is dat de overheid de jarenlange achterstand in onderhoud van bijzondere scholen in het binnenland aanpakt. Hij benadrukt dat onderwijs de beste garantie biedt voor verder ontwikkeling en de solide basis is voor een individu om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Kinderen in binnenland hebben ook een schone en veilige omgeving nodig waar ze kwalitatief goed onderwijs kunnen krijgen. Ook voor pleit hij voor (een gesloten) intranetsysteem waar leerlingen van gebruik zouden kunnen maken, waarbij de overheid de randvoorwaarden voor in orde zou moeten maken. Waterberg vindt ook dat het onderwijs beter op de arbeidsmarkt afgestemd moet worden.Tijdens zijn spreekbeurt is de BEP fractieleider ook ingegaan op het belang van economische groei in de strijd tegen armoede. Hij roept de regering op om de ondernemers in het binnenland niet te vergeten. Deze zijn volgend hem van nature ondernemers. Een andere aandachtspunt is volgens Waterberg het decentraliseren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) door deze dichter bij de bevolking te brengen. Hij wijst erop bewoners in het binnenland hoge kosten moeten maken wanneer ze voor CBB zaken naar de stad moeten afreizen. “Het kan een persoon duizend of meer SRD kosten om alleen een uittreksel te komen halen.” Ook het voornemen om op strategische punten basisgoederen inclusief benzine tegen landelijke tarieven voor het binnenland aan te bieden, juicht hij toe. Het Assembleelid vraagt aandacht voor Mpusu, een dorp aan de Tapanahony, dat al zeven jaar verstoken is van energie terwijl hier met gemak voor gezorgd kan worden.Raoul Lith