PL-fractieleider Paul Somohardjo. (Foto: Raoul Lith)





De politicus merkte op dat iedereen in hoerastemming was, na de aanname van de Basiszorgwet in 2015. Kinderen van 0-16 jaar en ouderen boven 60 jaar waren gegarandeerd van een basiszorgverzekering. Het blijkt volgens Somohardjo echter dat velen in deze categorie nu niet meer in aanmerking komen voor deze behandeling. Ze worden verwezen naar het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting. “Waarom houdt de regering zich niet aan wat in de wet staat voor kinderen van 0-16 jaar en ouderen boven 60 jaar, om geen premie te hoeven te betalen? Waren de on- en minvermogenkaarten van Sozavo niet effectiever dan deze basiszorgverzekering? Kunnen we een overzicht krijgen van wat de Staat aan medische zorg moet betalen, onder andere aan ziekenhuizen, medische specialisten, artsen, medicijnen, verpleegkundigen enz.? Is er een betalingsachterstand en zo ja, hoe denkt de regering deze in te lopen?” waren enkele van de vragen aan de regering.Naast gezondheid zijn vrijheid en veiligheid volgens Somohardjo ook zeer belangrijk in het leven. “Ik heb het zelf ondervonden in de jaren tachtig. Avondklok wordt ingesteld, van zes tot zes, het was verboden de straat op te gaan. Geen samenscholing, geen vergaderingen en ik was zelfs negen maanden beroofd van mijn vrijheid, samen met slachtoffers van 8 december 1982. Als militaire krijgsgevangene moet je mentaal heel erg sterk zijn om te overleven. De martelingen en intimidatie waren niet gemakkelijk. Dankzij de interventie en de druk van bevriende mogendheden heb ik mijn vrijheid terug kunnen krijgen. Vrijheid moeten we koesteren, niet alleen om te voorkomen dat we opgesloten worden, dan bedoel ik niet door een rechter die je vonnist, maar het recht van vrije meningsuiting moet ook gewaarborgd worden.”De volksvertegenwoordiger kaartte aan dat er flink wordt bedreigd en geïntimideerd, en dat zelfs wordt gedreigd met intrekking van vergunningen. Aan de minister van OWT en C, die woensdag een brief stuurde naar mediahuis RBN en opdroeg het programmaterstond stop te zetten, zei Somohardjo: “Ik verzoek u, als u één bedreigt, pak de ander ook aan. Wees niet selectief, anders komt u slecht over, minister. Hebt u gehoord van? Ik klaag niet, maar de ander klaagt wel. U als minister, die maatregelen wil en kan treffen, doe dat. Laten we zien.”Somohardjo voerde ook aan dat er een onveilige situatie heerst in het land. Dagelijks zijn er berichtgevingen over criminaliteit. “Berovingen, verkrachtingen, diefstal, drugstransport enzovoorts. Er gaat geen dag voorbij dat we geconfronteerd worden met criminele activiteiten en berichten daarover. Iedereen leeft in angst”, stelde Somohardjo. Hij bracht in herinnering dat de president een tijd terug had beloofd dat diefijzer niet meer nodig zou zijn. Maar intussen blijkt dat zelfs de straat waar zowel hij als Assembleevoorzitter Jennifer Simons woont, niet gevrijwaard is van berovingen.De PL-parlementariër zei dat velen naar het buitenland zijn verhuisd vanwege de precaire en de onveilige situatie in het land. Bevriende landen adviseren hun burgers om Suriname niet te bezoeken als toerist. “Denk maar aan de beroving van de diplomaat nabij ’t Vat. En een paar weken geleden de verkrachting van stagiaires in de cultuurtuin. Waar van Suriname is veilig? In het binnenland worden goudzoekers beroofd en zelfs mensen levend in hun woning verbrand. Misschien nu, met de hulp van de Franse gendarmerie, is de twee-kilometer-zone een veilige plaats”, merkte Somohardjo op. Hij zei dat in Sint Laurent de veiligheid beter gegarandeerd is dan in Suriname. “Kunnen we onze eigen mensen niet inschakelen om de veiligheid te garanderen?” De politicus zei vernomen te hebben van de plannen voor het project Safe City, waarbij op alle hoeken van Paramaribo camera’s geplaatst worden, zodat verdachten sneller geïdentificeerd kunnen worden. “De ervaring met deze regering is echter dat het blijft bij beloften”, concludeerde Somohardjo.