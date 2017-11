Jerome Powell wordt de opvolger van Yellen als hoogste baas van de Amerikaanse Centrale Bank (Fed). (Foto: Reuters)





Sinds 2012 is Powell lid van de raad van de bank. Al langer dan een week was hij getipt als de topkeuze. Analisten beschouwen hem als een status-quo-kandidaat die waarschijnlijk het huidige beleid van de Fed om de rentetarieven geleidelijk te verhogen zal voortzetten.President Trump zei dat Powell, bekend als Jay, het respect van beide partijen geniet. De Amerikaanse leider heeft aangedrongen op een snelle goedkeuring door de Senaat. "Ik ben ervan overtuigd dat Jay de wijsheid en het leiderschap heeft om onze economie te leiden bij elke uitdaging," zei hij tijdens de aankondiging in Washington.Trump heeft vijf kandidaten voor de functie geïnterviewd, onder wie de huidige voorzitter Janet Yellen, wiens termijn in februari eindigt. Ondanks een traditie van het herbenoemen van Fed-voorzitters, heeft president Trump gezegd dat hij zijn eigen "stempel" wilde drukken. Hij heeft Yellen donderdag bedankt voor haar leiderschap bij de bank. Hij noemde haar een “geweldige vrouw die een uitstekende job heeft gedaan."Powell, heeft een geschat inkomen van tussen de US$ 20 en US$ 55 miljoen en is van huis uit advocaat. Hij is een voormalige partner in de Carlyle Group, één van 's werelds grootste investeringsmaatschappijen. In 2012 werd hij benoemd tot lid van de Federal Reserve en heeft hij met de meerderheid gestemd over kwesties zoals rentetarieven.Donderdag heeft Powell kort opgemerkt dat de economie vooruitgang heeft geboekt sinds de financiële crisis. Hij beloofde “objectieve beslissingen te nemen, gebaseerd op het beste beschikbare bewijsmateriaal".De nominatie was geen verrassing waardoor de reactie op Wall Street nauwelijks merkbaar was. Lloyd Blankfein, de CEO van Goldman Sachs, heeft de keuze in een interview op Bloomberg TV, geprezen. "Zijn achtergrond is een geweldige - opnieuw veel overheidsbetrekkingen, dienstbetrekking bij de Fed, dienstverlening in de privésector," zei Blankfein.John Silvia, hoofdeconoom van Wells Fargo, zei dat de nominatie van Powell een beetje een "verrassing" was, gezien de kritiek die de president had tijdens zijn campagne op het recente beleid van de Fed. Maar het weerspiegelde ook de economische en politieke realiteit. "Het is een gemakkelijke overgang, zowel in termen van het beleid, maar ook in termen van goedkeuring krijgen in hoorzittingen voor het Congres," zei Silvia. "De meeste mensen op de financiële markten zouden een prettige relatie ervaren met gouverneur Powell."