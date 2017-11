Carl Breeveld van eenmansfractie DOE. (Foto: Raoul Lith)





Ultimo januari 2018 zal de toegankelijkheid tot medische diensten uitgebreid worden door het instellen van 24 uur huisartsenposten. Dit zal de druk op en bij de Spoedeisende Hulp drastisch verlagen waardoor de dienstverlening veel gerichter op de meer ernstige gevallen zal zijn. Breeveld wil weten hoe de huisartsen van de 24 uurs posten uitbetaald zullen worden en of er overeenkomsten worden gesloten.Verschillende personen hebben hun misnoegen geuit over de opgedrongen maatregel om een rekening te openen bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zodat hun salaris voortaan rechtstreeks overgemaakt kan worden. En dan komt de overheid ook de verplichtingen niet na op tijd de salarissen te storten voor deze medewerkers. Een goed en actueel voorbeeld is het feit dat tot gisteren de salarissen van het Bauxiet Instituut nog niet waren overgemaakt. "Is het geen privé aangelegenheid van elke Surinamer om te kiezen met welke bankinstelling hij/zij zaken wil doen? Daarnaast worden zij onnodig in de kosten gejaagd en belast met bijkomende ongemakken met het openen van een rekening. Ook de locatie en toegankelijkheid van de SPSB kunnen voor heel erg veel ongerief zorgen," stelde Breeveld.De aanname van de Anticorruptiewet is zonder meer prijzenswaardig, maar is niet oppermachtig, benadrukte Breeveld. De Wet Openbaarheid van Bestuur en instelling van het Nationaal Ombudsbureau zijn ook nodig voor transparantie en goed bestuur. De Anticorruptiewet is nog niet afgekondigd. Een kruistocht tegen corruptie vraagt om daadkracht, voerde de politicus aan. Hij wil ook weten hoe het gesteld is met de inbraak van 2011 in het Ontvangkantoor der Invoerrechten en Accijnzen te Nieuwe Haven, waarbij SRD 1.200.000 is gestolen."Wat heeft het onderzoek uitgewezen? Maar ook de grote drugsvangsten die bij herhaling het nieuws halen. Waarom horen we niets meer van onderzoek naar grote drugsvangsten. We willen weten wie achter die twee keer zovele sporttassen met drugs waren en de drugs in de container die plotseling op de hoek van het Molenpad stond! Maar ook de drugsvondst voor de Spaanse kust. Een ambulance die vanuit Nederland naar Suriname zou vertrekken waarin grote geldbedragen in het dak werden gevonden. Ook het sluiten van enkele bedrijven in Nederland die vooral diensten aanboden gericht op Suriname waarbij er sprake was van witwaspraktijken. Wat doet de regering op dit vlak?", wil Breeveld weten.De DOE-topman vroeg ook aandacht voor de gepensioneerde ambtenaren die tevergeefs om koopkrachtversterking vragen. Hij bleef ook stilstaan bij huisvesting met duurzame leefomstandigheden en een hygiënische en veilige leefomgeving als basiszekerheid, die volgens de regering hoge prioriteit genieten. Dagelijks komen er klachten van burgers binnen die jarenlang wachten op een woning. Ook betalen van huur in valuta blijft een probleem. Velen zijn niet in staat deze te betalen en nemen weer hun intrek bij hun ouders. "Dat zijn stappen terug in hun zelfstandigheid, en nadeel voor met name hun kinderen en hun opvoeding. Wat gaat de regering doen tijdens deze regeerperiode om hierin verlichting te brengen?"De regering Bouterse 1 heeft veel schoollokalen gebouwd. DOE wil weten hoeveel van deze lokalen daadwerkelijk in gebruik genomen zijn en hoeveel nog onafgebouwd staan. Het probleem met schoolvervoerders blijft zich herhalen door de late uitbetaling aan boot- en bushouders. Leerkrachten in het binnenland zouden 50% verhoging van het salaris per 1 oktober krijgen, maar dit is niet gerealiseerd.Breeveld voerde aan dat er keurig in de jaarrede opgenomen is dat er gewerkt moet worden aan de ontwikkeling van duurzame visserij en capaciteitsversterking van de vissers. Is intussen het Visserscollectief ontvangen op het ministerie van LVV? "De knelpunten die de sector dagelijks ervaart moeten in acht genomen worden! Actie moet worden ondernomen! Hoeveel personen beschikken nu over een visvergunning? Is er een limit aan verbonden voor het uitgeven van vergunningen, omdat overbevissing ook op de loer ligt."Bereidverklaringen en beschikkingen (meer dan 30.000 beschikkingen door de regering Bouterse verstrekt), waarbij soms blijkt dat mensen blij gemaakt zijn met een dode mus. Mensen worden met uitzetting bedreigd omdat percelen waarop burgers wonen verstrekt zijn aan personen die hen nu met deurwaarders met uitzetting bedreigen. De problemen in de houtsector zijn ook aan de orde gesteld door Breeveld. "Het beleid van de regering Bouterse 1 was om Suriname de voedselschuur van het Caribisch Gebied te maken. Staat die gedachte nog rechtovereind? Ik mis een duidelijke keus welke richting wij uitgaan."