Minister Robert Peneux tijdens de opening van het collegejaar van AdeKUS. (Foto: René Gompers)





Peneux stelt het zeer op prijs dat de universiteit met een zwaar verminderd budget in een tijd van crisis toch nog in staat is haar taken uit te voeren en successen te blijven boeken. “Het kost de staat gemiddeld SRD 85 miljoen aan subsidiegelden om de universiteit draaiende te houden,” geeft Peneux aan. Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur, gaf aan dat zelfs het dubbele daarvan niet genoeg is om de academische programma's en projecten uit te voeren. In 2016 was er SRD 151 miljoen begroot. Daarvan heeft is SRD 62 miljoen ontvangen. Voor 2017 is 142 miljoen begroot, waarvan 85 miljoen is ontvangen.Het ministerie zal “naar zijn vermogen” de nieuwe processen op AdeKUS ondersteunen, deelt Peneux mee. Ook studenten gaan een bijdrage leveren, kondigt hij aan. “Het ministerie zal samen met het universiteitsbestuur de introductie van collegegelden voor de Bacheleropleiding voorbereiden. We willen geen shockeffecten veroorzaken maar kwaliteit kost geld.” Er zal hiervoor samengewerkt worden met de Nationale Ontwikkelingsbank.De minister heeft enkele specifieke taken aan het universiteitsbestuur gegeven om uit te voeren. Er moet een onderzoek komen naar de “mogelijkheid van zijstromen aan de universiteit die in het buitenland al gangbaar zijn.” Dit maakt het mogelijk dat voor bepaalde studierichtingen men met een HB0 diploma kan instromen. Peneux wil ook een evaluatie van de instroomeisen voor de faculteit van Technologische Wetenschappen.Instituten die binnen de universiteit opereren, al dan niet in de vorm van een stichting, en een gering bedrag of niets betalen voor het gebruik van de aanwezige faciliteiten, moeten ook grondig geëvalueerd worden . “We moeten als gelijke partners naast elkaar werken en dus komen tot een transparante werkverhouding met genoemde instituten,” beveelt Peneux. Hiernaast moeten alle mogelijkheden bekeken worden om de half gebouwde panden in 2018 op te leveren zodat medewerkers beter kunnen worden gefaciliteerd.Ook het Schakeljaar moet aan evaluatie onderworpen worden. “Het is uit zijn voegen gegroeid. Er moet een evaluatie komen van deze opleiding want nu hebben we ook de avond VWO. We moeten nagaan of het schakeljaar beantwoordt aan een behoefte,” legt Peneux uit. Ook het functioneren van de wetenschappers verbonden aan de universiteit moet worden geëvalueerd, zegt Peneux resoluut. Maar het proces dat AdeKUS enkele jaren heeft ingezet van docentprofessionalisering en accreditatie moet “in versneld tempo” worden voortgezet.De laatste opdracht is dat de universiteit in 2018 zelf meer geld moet gaan verdienen. “De universiteit moet meer dienstverlenende projecten binnenhalen en uitvoeren. Ik doe een beroep op het bedrijfsleven om veel meer gebruik te maken van het kader op de universiteit.” Het ministerie zal alles in het werk stellen om “onze enige universiteit” in het traject te steunen, zegt Peneux toe.René Gompers