VHP-fractieleider Chan Santokhi tijdens de algemene politieke beschouwingen. (Foto: Raoul Lith)





Wat verwachten de burgers van de regering, op basis van wat de regering had beloofd. Santokhi zet zijn visie op een rijtje:- Ze kijken uit naar de versterking van de koopkracht, want hun koopkracht is drastisch gedaald. Hun salaris heeft geen bijna geen waarde meer; ze komen niet uit met hun salaris. Ze vragen om koopkrachtversterking.- Ze kunnen hun huur niet betalen. Hun water en electra niet betalen. Hun schoolkosten niet betalen. Ze vragen dringend om ondersteuning.- Seniore burgers, onder wie heel wat vrouwen, komen niet uit met hun pensioen en AOV; ze roepen om hulp. Elke dag horen wij de voorzitter van de belangenvereniging van gepensioneerden, die een vrouw is en die genegeerd wordt door de regering.- Jongeren willen werk; afgestudeerden willen een baan, omdat de werkloosheid is toegenomen, vooral jeugdwerkloosheid!- Als gevolg hiervan nemen sociale problemen nemen toe in de samenleving, toename van de criminaliteit; toename van jeugdprostitutie, drugsgebruik onder de jongeren, en het volk kijkt uit naar oplossing hiervan.- Importeurs hebben het moeilijk en kunnen moeilijk importeren; zij kijken uit naar oplossing, omdat ze hun bedrijfsactiviteiten wensen te continueren.- Ondernemers kunnen moeilijk ondernemen, terwijl tal van bedrijven al gesloten zijn. Dit vraagt om spoedige aanpak.- De burgers voelen zich angstig en onveilig. Ook hebben zij brood- en baanvrees; er is een beleid van rancune en intimidatie vanuit de verschillende ministeries naar hen. Dit moet ophouden en aangepakt worden. Ze willen veiligheid!- Burgers zijn medisch verzekerd, maar moeten betalen voor medicijnen en kunnen ook niet rekenen op goede gezondheidszorg; men kijkt naar oplossingen- De gezondheidszorg wordt onbereikbaar voor verschillende groepen in de samenleving.- Ouders en kinderen kunnen de studiekosten niet meer betalen; dit vraagt om dringende aanpak.- Het volk is het laatste spaargeld en reserves kwijtgeraakt en vraagt om aanpak van de crisis, herstel van de economie, stabiele SRD. Aanpak van de inflatie.- De burgers kunnen geen woningen meer bouwen en moeten heel hoge rente betalen voor leningen. En zij die een lening hebben, kunnen hun lening moeilijk aflossen.En als het volk geluisterd heeft naar de regering en het beleid aangehoord heeft, dan ontstaat niet alleen teleurstelling, maar ook moedeloosheid, demoralisatie, uitzichtloosheid in hun situatie, omdat de regering geen concrete oplossingen biedt voor de problemen van het volk."Regering u doet niet wat u zegt! Uw gepresenteerde beleid biedt geen oplossingen voor deze vraagstukken, die zeer belangrijk zijn voor onze samenleving," voerde Santokhi aan. Hij merkte op dat er een groot verschil is tussen de hoop die de regering wil geven, en de feitelijke situatie, namelijk de wanhoop die er heerst in de samenleving.De politicus vroeg om verantwoording van hoe de gelden van het volk besteed worden. "Wij verlangen transparantie van de regering; wij verlangen onderzoek! Het zijn gelden van ambtenaren, boeren, vissers, artsen, landbouwers, etc.Het verschil tussen de hoop die de regering probeert te vertellen, en de wanhoop en het leed waar ons volk daadwerkelijk doorheen gaat, is nog nooit zo groot geweest. Terwijl de ziekenhuizen en sociale instellingen kreunen, omdat ze het geld, dat ze hard nodig hebben niet krijgen, vertelt de minister van Financiën uit het buitenland, dat het buitenland vertrouwen heeft in Suriname, want er komen meer leningen. Regering hoeveel gaat u nog meer lenen? Klopt het dat u weer de internationale kapitaalmarkt benaderd heeft voor weer miljoenen of zoals sommigen beweren miljarden leningen? Kan het parlement duidelijkheid hierover krijgen?", vroeg Santokhi.