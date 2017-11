Amzad Abdoel, waarnemend fractieleider NDP. (Foto: Raoul Lith)





"Wij moedigen de regering aan om door effectieve planning en efficiëntie haar beleid verder uit te stippelen zodat er sprake kan zijn van duurzame maatschappelijke stabiliteit en economische groei," stelde Abdoel. Hij vroeg de regering om zeker ook te kijken naar de belasting-, niet belasting en monetaire maatregelen die eerder waren aangekondigd maar nog niet zijn uitgevoerd.Abdoel noemde Grassalco als voorbeeld waar positieve ontwikkeling te bemerken is. Aan de andere kant zijn er weinig parastatale bedrijven die een bijdrage leveren aan de staatskas. Er moet een maatschappelijke discussie komen over privatisering van verlieslatende bedrijven. Veel bedrijven worden door de overheid gesubsidieerd, wat drukt op de begroting. Het wordt volgens hem tijd om de privatisering van bedrijven daadwerkelijk tot beleid te maken. Ook over de subsidie van stroom en water wenst de politicus de visie van de regering te vernemen."Eerder was door de regering aangekondigd het hervatten van het op grote schaal verbouwen van cacao te Phedra en Victoria en het van de grond krijgen van een kokosindustrie. Daarnaast werd ook aangegeven dat er nieuwe investeringen worden gezocht voor het reactiveren van de palmolie industrie. Wat is de status van al deze projecten?", vroeg Abdoel. Hij stond ook stil bij perikelen rond de visserijsector. Abdoel vroeg welke controlemechanismen ingezet worden om te voorkomen dat vergunningen aan buitenlanders worden verhuurd. "Verder is ons ook geïnformeerd dat er moedwillig niet wordt gewerkt aan de bevordering van de export van bepaalde vissoorten naar de VSA. Deze vissoorten worden dan in Suriname gevangen en via Guyana geëxporteerd. Hoe voorkomen wij dit soort van praktijken?"Stimulering van de pluimveesector is een must, stelde Abdoel. "Wij hebben de potentie om voor het hele land kip te produceren, helaas zien wij dat 60 tot 70% van de lokale markt wordt beheerst door importkip. Het verhogen van de invoerrechten van 20 naar 40% zal ertoe moeten leiden dat de lokale productie een extra stimulans krijgt. Echter hebben we opgemerkt dat na de aankondiging van de verhoging van de invoerrechten de importeurs van kip de prijzen van hun producten direct hebben aangepast. We hebben ook gemerkt dat men bij deze onredelijke prijsverhoging niet bij machte was om de prijsopdrijving tegen te gaan. Nu hebben we een situatie dat zowel de prijzen van lokale kip als van importkip zijn gestegen. Graag wil ik van de regering weten wat zij hieraan zullen doen."