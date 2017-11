De weduwe van patriarch Kirpalani verricht de opening van de eerste fase van Kirpalani Superstore.





Een tevreden Shyam Kirpalani zegt dat het een eer is om deze mijlpaal te bereiken. “Wijlen mijn vader heeft dit opgebouwd en nu zetten wij het voort. Bij de familiebedrijven is het altijd een probleem wanneer de patriarch komt te ontvallen. Zelfs bij de grootste bedrijven heb je dat. We praten over internationale bedrijven met een miljardenomzet. Dan gaat men uit elkaar. De kunst is dus om dat te behouden. En met Gods rijkste zegen hebben we dit kunnen behouden. Om bij mekaar te blijven, zonder dat er enig misverstand is in de familie. Het is één hechte band en we smeken God om ons kracht en wijsheid te geven, om het altijd zo te houden”, zei hij aan verslaggevers.In deze fase is de eerste etage opgeleverd. KSS zal uiteindelijk een begane grond en twee verdiepingen tellen. Onder het gebouw komt bovendien een parkeerruimte van bijna 1000 m2, goed voor 54 parkeerplaatsen. Aan de overkant zullen er ook nog eens 102 parkeerplekken zijn. Naar verwachting zal de grote opening eind 2018 plaatsvinden, wanneer het project volledig zal zijn opgeleverd. Pluspunt van KSS is dat het – vergeleken met de winkels aan de Maagdenstraat en de Domineestraat - over ruime gangpaden beschikt. “Gangpaden van twee, drie, zelfs vier meter! Je kunt rustig, in alle gemak, shoppen”, zegt een bevlogen Kirpalani.De eerste steenlegging van KSS heeft ongeveer twee jaar terug plaatsgevonden, net voordat de recessie begon. Toch is het gelukt om – op kleine stagnaties na – de werkzaamheden volgens schema uit te voeren. Zo waren vanwege de recessie ineens een heleboel materialen niet meer verkrijgbaar, wat voor enige vertragingen heeft gezorgd, die volgens Kirpalani echter niet noemenswaardig zijn. “We zijn wat betreft de aannemers tevreden dat die een kwalitatief goede job hebben geleverd. Als u het gebouw rondloopt, zult u het zelf zien.”De grootste uitdaging waarmee Kirpalani zich op dit moment geconfronteerd ziet, is de recessie. Die zal het bedrijf moeten overkomen. Vanwege de ontwaarding van het geld, dat thans slechts de helft waard is vergeleken met twee jaar geleden, is ook de koopkracht van het publiek gehalveerd. Desondanks zal Kirpalani erin moeten slagen om zodanige omzetten te halen, dat zij haar onkosten eruit kan halen. "Gedurende de laatste twee jaren was het 'kiele kiele' en er is dus eigenlijk geen winst gemaakt. We konden kiet draaien, hadden een klein verlies hier en daar. We hadden trouwens een jaar geleden een grote diefstal aan de Domineestraat van zoveel miljoen. Toevallig lees ik op Starnieuws dat de getuige zijn geheugen heeft verloren, maar goed, dat is een bijkomstigheid op dit moment”, stelde Kirpalani.De leiding van het bedrijf heeft zich op het standpunt gesteld om ondanks de genoemde tegenvallers toch kwalitatief goede producten aan de man te brengen. “Een van onze strategieën is dat we alles onder één dak verkopen. Als iemand een T-shirt nodig heeft, maar ook een schroevendraaier, een freezer of een paar glazen, dan kan hij alles bij Kirpalani vinden.” Met een inventaris van ongeveer 60.000 – 80.000 soort items is dat makkelijker gezegd dan gedaan. "Maar de onderneming heeft personeel dat over heel goede kennis beschikt, waardoor het in staat is om de controle te houden over alle items.