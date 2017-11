Marinus Bee, fractieleider van de ABOP, stelde het optreden van minister Jerry Miranda tegen 'Zeven Even' aan de kaak. (Foto's: Raoul Lith)





Assembleelid Roché Hopkinson (NDP) bracht in herinnering dat tijdens de regering waarin VHP/NPS zatenop deuit de lucht is gehaald. Daarvoor is een live uitzending van de Surinaamse Vereniging van Journalisten viauit de lucht gehaald door dezelfde regering. Amzad Abdoel, waarnemend fractieleider van de NDP voegde eraan toe dat ABOP deel uitmaakte van de regering toenuit de lucht werd gehaald. Ook opwerd het programma van Gerold Vliet stopgezet."Dagelijks worden we geconfronteerd met beknotting van de persvrijheid in de wereld en het vermoorden van journalisten bij de uitoefening van hun beroep. En terwijl wij als volk nauwelijks in staat zijn geweest de agressie tegen de pers in onze recente historie te verwerken maar slechts de hoop koesteren dat dit zich nooit meer in Suriname herhaalt, worden we zeer onaangenaam verrast met dreigementen van de regering aan het adres van radiostationm.b.t. het programma. Van vicevoorzitter Melvin Bouva die de vergadering toen leidde, moest Bee het woord 'dreigementen' vervangen, want het gaat om een brief van een officiële instantie. Uiteindelijk werd het woord 'aanmaning' gebruikt.Vicepresident Ashwin Adhin zei dat minister Miranda donderdag nog in een goede sfeer een gesprek heeft gehad met de vereniging media-eigenaren van radio en televisie. Er is een goede verstandhouding, terwijl intussen gewerkt zal worden aan een mediaraad. Beledigingen zullen niet worden getolereerd. Bouva merkte op dat er veel polarisatie is, ook op social media. Er zal wetgeving moeten komen en een mediaraad. Vanuit De Nationale Assemblee zullen volgens hem de tools gegeven worden om te bouwen aan een goede samenleving. Assembleelid Edward Belfort (ABOP) zei dat hij dagelijks beledigd wordt op SRS. Waarom wordt dan één radiostation uitgepikt. Hij merkte op dat in de recente historie radiostations in brand zijn gestoken en journalisten zijn vermoord.Adhin merkte op dat de regering alle radio- en televisiestations heeft aangeschreven om zich te houden aan de vergunningvoorwaarden. De brief is hierna gekomen. Chan Santokhi, fractieleider van de VHP, stelde dat niet de regering maar de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) een algemene brief had geschreven, zonder richtlijnen. Nu komt de regering in beeld en treft gelijk maatregelen tegen één medium. Minister Miranda zei dat de TAS de toezichthouder is bij wet. Er is een overtreding geconstateerd en TAS heeft dat gerapporteerd aan het ministerie. Het is de minister die de maatregelen neemt, niet TAS.Asiskumar Gajadien (VHP) zei dat er sprake is van machtsmisbruik door de regering. Gedreigd wordt om de vergunning in te trekken. Er wordt volgens hem geen gelijkheidsbeginsel toegepast. Op bepaalde stations worden door mensen die aan de Staat gelieerd zijn tweedracht, etnische spanningen, haat en wrok gezaaid. Oppositiefunctionarissen worden beledigd. Het Assembleelid wil weten wat het beleid van de regering is.