De Algemene Surinaamse Houtunie, het Platform Houtsector en de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten zeggen in een persbericht dat het erop lijkt dat de houtsector de zwarte piet is. De afgelopen weken is er veel te doen geweest met het zwaar transport na incidenten met houttrucks op de Saron- en Jules Wijdenboschburg. Voor minister Jerry de Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie was de maat vol nadat een deel van de Falawatrabrug op weg naar Apoera was ingestort toen een overbeladen houttruck erop ging. De weg naar Apoera is sindsdien afgesloten voor alle transport zwaarder dan zes ton en zijn de controles op het zwaar transport opgevoerd.De houtsector wijst erop dat ook de transport van ander zwaar materieel zoals grind, zand en olie over de weg plaatsvindt. Transport over de weg is onvermijdelijk, aangezien de meeste zagerijen en de haven in Paramaribo zijn. Transport over water is beperkt, omdat de rivieren niet overal diep genoeg zijn. Het schoonmaken en uitdiepen van het Saramaccakanaal is hard nodig. Komt nog bij kijken dat diverse landingsplaatsen voor overslag van hout in zeer slechte staat zijn, schetst de houtsector.“Het spreekt voor zich dat de houtbedrijven zich aan de regels willen houden als het gaat om transport. Daarom eisen ze van hun transporteurs dat hun voertuigen aan alle regels voldoen. “Controle is de taak van de overheid. Zij moet de transporteurs die zich niet aan de regels houden, aanpakken.” De houtsector zou het op prijs stellen als de overheid deze taak “serieus” oppakt en “samen met de sectoren die de Surinaamse wegen intensief gebruiken, zoekt naar een duurzame oplossing.”