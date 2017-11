Een Indonesische culturele groep uit de Speciale Regio in Yogyakarta voert de openingsdans uit. (Foto’s: Ranu Abhelakh)





Door cultuur bouw je bruggen en creëer je begrip tussen twee landen, zei vicegouverneur Paku Alam 10e uit de Speciale Regio in Yogyakarta. “Culturele uitwisselingen zullen een belangrijke rol spelen om de harmonie en vrede tussen de wereldburgers te waarborgen. Het niet onderkennen van deze kansen, zal de toekomst van onze mensheid kosten.”De vicegouverneur Paku Alam 10e (RM Wijoseno Hario Bim) is samen met 26 andere personen uit Indonesië afgereisd voor de Indofair. De delegatie bestaat verder uit de directeur-generaal Gati Wibawaningsih van het Indonesische Industrie ministerie, ondernemers van HIMKI Furniture and Craft Industry Association uit Solo City, Alleira Batik en een culturele groep.In de 65 stands is het publiek terecht voor kleding, snuisterijen, kunst, meubels, schoenen, planten, voedingswaren en een uitgebreid culinair aanbod. De organisatie van de beurs is ook dit jaar in handen van de Indonesische ambassade in Paramaribo en de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie. De ambassade viert hiermee de 72e Onafhankelijkheidsdag Indonesië en wil tegelijk de handel en economische samenwerking met Suriname bevorderen.De twee landen hebben een historische band door de Javaanse immigratie. Ze willen de economische samenwerking opzetten vanuit de gedachte van kleine en middelgrote industriële sector. Een specialiteit van Gati Wibawaningsih. Suriname kan de hub zijn voor de Indonesische producten naar de regio en Zuid-Amerika. Reina Raveles, directeur op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme onderstreepte het belang van een economische samenwerking.Voor Indonesië staat ook de culturele samenwerking tussen Jakarta en Paramaribo hoog op de agenda. Via kunst- en cultuurkennisoverdracht, kunnen Surinamers van Javaanse afkomst een kunstvorm met een economische waarde aanleren en daarmee geld verdienen. Tijdens de beurs wordt dan ook de Letter of Intent getekend tussen Jakarta en Paramaribo, kondigde Paku Alam 10e aan. De intentieverklaring gaat over de samenwerking met de focus op het behoud en bevorderen van de Javaanse cultuur in Suriname.De vicegouverneur ging in op het belang van een eigen culturele identiteit en behoudt hiervan. “Cultuur is meer dan alleen optredens als zand en dans. Cultuur bevat waarden waarin wij geloven.” Hij gelooft dat de toepassing van de Javaanse waarden in het dagelijkse leven, Surinamers helpt om hun persoonlijkheid te vormen en houding als burgers die tolerant en proactieve bijdragen aan hun maatschappij. “Waardoor Suriname in het algemeen er voordeel aan heeft.”Naast de beursstands is er elke avond ook extra entertainment zoals Djaran Kepang, culturele shows van VHJI en KBRI, pencak silat demonstraties, Indonesische filmvertoning en muziekbandjes. Vrijdag is deen treedt de culturele groep uit Speciale Regio in Yogyakarta op. Gevolgd door de cabaret show ‘Sambel Trasie’ van eigen bodem. In een speciale fotostand kunnen personen zich kleden in Javaanse kleding en een foto maken.