Jack Menke, voorzitter van het bestuur van AdeKUS. (Foto: René Gompers)





Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur, is breedvoerig ingegaan op de geboekte resultaten in het afgelopen jaar. De presentatie is onderdeel van de Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit, dit jaar de 49e. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur is zeer scherp geweest in zijn toespraak. Hij stelt het zeer op prijs dat de universiteit ondanks de precaire situatie en het kleiner budget haar taken zo goed mogelijk uitvoert. Er zullen heel wat noodzakelijke veranderingen moeten komen, deelt Peneux mee. De Diesrede is dit jaar gehouden door Rudi van Kanten met als titel2018 zit ook vol uitdagingen maar de universiteit houdt de ogen gericht op de gestelde doelen, zoals nog meer studierichtingen geaccrediteerd krijgen, het instellen van een ‘centrum voor Biodiversiteit en de ‘Phd school’, nog meer baanbrekend onderzoek verrichten. Nieuwe samenwerkingen met andere universiteiten zijn al in de maak. Plannen om op andere manieren projecten te financieren zoals crowdfunding zijn in de pijplijn. De universiteit moet in 2018 ook diensten kunnen verlenen om zelf geld te verdienen. Ook in de personele structuur is er verandering op komst.Het is een lange weg vol uitdagingen geeft Menke aan.citeer hij een Chinees gezegde aan het eind van zijn presentatie. Op de Dies Natalis zijn traditioneel ook de best geslaagde studenten van de verschillende faculteiten voor het voetlicht geplaatst.René Gompers