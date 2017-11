Humphrey Schurman, nieuwe voorzitter van SVJ.





Schurman wees de algemene ledenvergadering op de belangrijke taken die het bestuur wachten. Niet alleen zal er intern van alles moeten gebeuren, zoals de aanpassing van de statuten en het huishoudelijke reglement, ledenwerving en fondswerving, ook zal de vereniging als professionele organisatie sterker naar buiten treden.Na de vergadering vond een lezing plaats door Chiquita Akkal-Ramautar. Zij heeft internationaal onderzoek gedaan naar boedelproblematiek. De inleider stelde vast dat dat Suriname van Curaçao kan leren. Zij wees erop dat indien de wetgeving niet naar behoren wordt geregeld, de kinderen van onze kinderen nog zullen worstelen met deze problematiek. Na de lezing ontstond er een levendige discussie, over de essentie van wetgeving en over hoe belangrijk het is dat de wetgeving een eigen Surinaams karakter heeft. Het ligt in de bedoeling van de SJV de lezingencyclus voort te zetten, deelt de vereniging mee.