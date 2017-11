Het Visserijcollectief is dinsdag naar het ministerie van LVV getogen om aandacht voor de problemen in de visserijsector te vragen.





Het Visserscollectief heeft dinsdag een petitie ingediend bij minister Soeresh Algoe van LVV. Benadrukt is dat de visserijsector, met name de bevolkingsvisserij, in gevaar is. Trawlers en illegale buitenlandse boten halen het gebied dat aan de bevolkingsvisserij is toegewezen leeg. Er wordt aan overbevissing gedaan, de vangsten worden minder en de vissen die gevangen worden zijn kleiner. Ook is het aantal uitgegeven vergunningen voor de diepzeevisserij bijna verdubbeld, zegt het collectief.Controle is wat de vissers in het collectief willen. Controle op vistuig (soort netten en maaswijdte), kentekennummer, naamaanduiding op vissersvaartuigen, verplichte documenten (vergunning), bootkeuring, crewlist, registratie bij de Maritieme Autoriteit Suriname, schrijft het collectief in de petitie aan de bewindsman van LVV. Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief, zegt aan Starnieuws dat de controle van deze zaken direct kan worden aangepakt. Controle aan wal kan al door het personeel van het onderdirectoraat Visserij, daar de visinspecteurs ook zijn opgeleid tot buitengewoon agent van politie.Andere zaken zoals optrekken van boetegelden, het verschaffen van belastingvrije brandstof aan de sector, hebben tijd nodig. Dat onderkent Lall. “Wat wij willen is directe actie en dat kan alvast aan wal.” Hij zegt dat de minister dat heeft toegezegd. Ook zou het vergunningenbeleid worden herzien. De visgronden zijn onder grote druk, daar de controle op het water te wensen overlaat. De Kustwacht beschikt over drie boten en kan de controle op zee niet alleen aan.Een doorn in het oog zijn de trawlers die in ondiep water opereren en de jonge vissen en garnalen vangen. "De Surinaamse visgronden worden leeggeroofd." Lall wijst erop dat buurland Frans-Guyana trawlers heeft verboden. Internationaal is volgens het collectief bewezen hoeveel schade trawlers aanrichten in de visgronden. “Er zijn regels in welke zone de verschillende boten mogen vissen en met welke maaswijdte. Dat is goed geregeld. Het probleem zit bij de trawlers die dicht bij de kust illegaal vissen en deze vaartuigen worden niet gecontroleerd,” legt Lall uit. “Ze richten onherstelbare schade aan de broedplaatsen aan. Het Vessel Monitoring System, dat de trawlers moet controleren, werkt niet zoals het zou moeten. “Of ze willen niet toegeven dat de boten in overtreding zijn.”Het collectief heeft deze grieven al vaker gedeeld met de minister van LVV. Omdat de actie uitbleef, heeft het collectief de draad weer opgepakt om aandacht te vragen voor de knelpunten in de visserijsector. “Nu willen we actie zien van LVV. En als wij op korte termijn geen resultaten zien, zijn wij bereid hardere acties te voeren.”